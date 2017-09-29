На реконструкцию вокзала в Уфе потратят 1,145 млрд рублей
Долгострой планируют завершить к 100-летию республики.
Долгострой планируют завершить к 100-летию республики.
Для реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе необходимо около 1 млрд 145 млн рублей, сообщает РБК. Сумма расходов по завершению реконструкции будет поделена: республиканский бюджет выделит 303 млн рублей, ОАО «РЖД» потратит на завершение строительства около 842 млн рублей. Завершить проект планируется к 100-летию республики, в 2019 году.
Напомним, железнодорожный вокзал в Уфе начали реконструировать еще в 2004 году, но работы затянулись. Для завершения строительства необходимо построить ливневую канализацию, укрепить грунт, подвести инженерные и водопроводные сети. На эти цели финансирование выделит бюджет республики.
ОАО «РЖД» возьмет на себя финансирование основных работ: реконструкцию здания вокзала, подземного пешеходного перехода и платформ № 2 и 3 с адаптацией для маломобильных граждан. Также будет построена новая пассажирская платформа № 4, до которой продлят подземный переход, сообщает РБК.