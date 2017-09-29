Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
10 причин кашля не от простуды
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
«Чего все время гонит?»: посол ЕС о словах Путина про главу Литвы
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
09:40 (мск), источник: РИА Новости

Аналитики рассказали о непростой ситуации в Промсвязьбанке и МКБ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проблем с ликвидностью у Промсвязьбанка (ПСБ) и его дочернего банка «Возрождение», а также у Московского кредитного банка (МКБ) сейчас нет, но они находятся в непростой финансовой ситуации на фоне санаций банка «ФК Открытие» и Бинбанка, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

Источник: РИА Новости

В августе менеджер УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и ПСБ из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Письмо в какой-то степени оказалось пророческим, так как буквально через две недели ЦБ сообщил о санации банка «ФК Открытие» через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию. А ровно неделю назад регулятор принял решение о санации Бинбанка.

Видео
Анатолий Аксаков об ограничении выезда за границу должников-банкиров

Президент Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе заявил, что не ожидает таких же проблем, как у банка «ФК Открытие» и Бинбанка, у других крупных банков, отметив, что действия ЦБ по этим двум кредитным организациям способствуют успокоению рынка. Однако глава «ВТБ 24» Михаил Задорнов, который возглавит банк «ФК Открытие» в 2018 году, сообщил, что в России есть ряд крупных банков, испытывающих сложности.

«Колебания клиентских средств в августе у МКБ, Промсвязьбанка и банка “Возрождение” нельзя назвать очень существенными, кроме 5%-го оттока привлеченных средств физлиц у Промсвязьбанка, но у него этот компонент ресурсной базы не был доминирующим. Кроме того, отток средств физлиц у Промсвязьбанка и “Возрождения” был компенсирован за счет притока средств иных клиентов», — отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

Благодаря этому практически все показатели ликвидности ПСБ, МКБ и банка «Возрождение» к 1 сентября остались на хорошем или приемлемом уровне. Судить о том, как информационный фон на рынке повлиял на них в сентябре на фоне санаций банка «ФК Открытие» и Бинбанка, можно будет после публикации финансовой отчетности кредитных организаций Банком России, которая ожидается в октябре, добавил аналитик.

Председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь заявил РИА Новости, что МКБ не обращался и не планирует обращаться в Банк России за поддержкой, поскольку обладает прочным запасом ликвидности.

«Запас мгновенной ликвидности банка составляет в настоящее время — 330 миллиардов рублей. Это та ликвидность, которая нам может быть доступна практически в любой момент, исходя из остатков на корсчетах и того объема ликвидных активов, которые могут быть использованы для рефинансирования в случае необходимости», — подчеркнул глава банка.

РИА Новости не удалось получить комментарий Промсвязьбанка.

Анализ ситуации

Средства кредитных организаций на счетах МКБ в августе снизились на 30,8 миллиарда рублей (6,2%), до 465,7 миллиарда рублей, при этом средства клиентов (некредитных организаций) в банке за август выросли на 0,9%, до более 1 триллиона рублей. Вклады физических лиц в МКБ в августе приросли на 1,1%, до 260,8 миллиарда рублей, отмечают в «Эксперт РА».

Читайте также
Банк России может стать собственником «Интеко» и части «А101 девелопмент»

Средства кредитных организаций на счетах Промсвязьбанка в августе, наоборот, выросли на 1%, до 82,6 миллиарда рублей. Средства клиентов некредитных организаций в банке за прошлый месяц увеличились на 3,9%, до более 1 триллиона рублей, а вклады, напротив, сократились на 3,9%, до 337,3 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность ПСБ.

В банке «Возрождение» в августе зафиксирован почти двукратный рост средств кредитных организаций, которые возросли до 5,3 миллиарда рублей на 1 сентября с 2,7 миллиарда рублей на начало августа, вклады физлиц в банке снизились на 1% за август, до 124, 9 миллиарда рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, цены номинированных в долларах субординированных еврооблигаций Московского кредитного банка, обрушились 25 сентября. Вечные евробонды МКБ, выпущенные 10 мая 2017 года, с уровня закрытия 85,8% 22 сентября снижались 25 сентября до уровня 71,5%. В настоящее время они «отскочили», но все равно торгуются на низком уровне около 81%, что соответствует доходности 14% годовых, указал Осадчий.

Резкое снижение цен на субординированные облигации Чубарь связал с общей нервозной ситуацией на банковском рынке из-за санаций двух крупных банков.

«Просто есть часть инвесторов, которые всегда предпочитают скинуть риск, чем разбираться в нем. Чем они руководствуются, мне сложно сказать. Фундаментальных оснований предполагать, что может быть такая же история по нам, как по “ФК Открытие” и Бинбанку — абсолютно нет никаких», — сказал Чубарь РИА Новости.

Аналитик БКФ указывает на чрезмерную зависимость МКБ от привлеченных межбанковских кредитов, причем в первую очередь, краткосрочных. Сумма межбанковских кредитов, привлеченных МКБ, составила на 1 сентября 2017 года 465,3 миллиарда рублей, а это — более четверти всех его активов.

«Это не межбанковские кредиты, это в большей степени операции РЕПО: если в пассиве прямое РЕПО, то в активе — обратное РЕПО. У нас хорошо сбалансированная структура баланса по срокам, никаких разрывов нет», — пояснил Чубарь.

«Бизнес МКБ в существенной степени сходен с бизнесом банка “ФК Открытие”, Бинбанка и банка “Югра” из-за вовлеченности в девелоперский бизнес собственника», — указывает Осадчий.

Аналитик рассмотрел эту ситуацию в разрезе состава акционеров строительной группы компаний «ПИК». В ежеквартальном отчёте компании за второй квартал 2017 года среди акционеров группы указаны упомянутые банки — МКБ (17,8%), Промсвязьбанк (8,4%) и «ФК Открытие» (19,7%). Рыночная капитализация группы «ПИК» составляет сейчас 209 миллиардов рублей, отмечает эксперт.

Похожая ситуация и с девелоперской группой «ОПИН», МКБ является крупнейшим кредитором девелопера, продолжает Осадчий. Так, в ежеквартальном отчете этой компании за второй квартал 2017 года среди акционеров предприятия указаны концерн «Россиум» (53,7%) — контролирующий акционер МКБ, Промсвязьбанк (19,7%) и Бинбанк (19,7%).

На конец прошлого года активы группы «ОПИН» составляли 24,5 миллиарда рублей, на 27 сентября рыночная капитализация группы составила 42,5 миллиарда рублей, отметил он. Также МКБ связан с девелопером «Инград», констатирует Осадчий.

Рейтинги

В середине сентября Банк России включил МКБ в перечень системно значимых кредитных организаций. Помимо МКБ в перечень входит еще 10 банков, среди которых Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Международное рейтинговое агентство Moody’s 27 сентября повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах МКБ с «B1» до «Ba3», прогноз стабильный, а также повысило долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах банка с «B1» до «Ba3». Базовая оценка кредитоспособности банка была понижена с «b1» до «b2».

Повышение долгосрочных рейтингов МКБ связано с мнением агентства о том, что вероятность получения поддержки кредитной организации от Центрального Банка России в случае необходимости сейчас велика.

Moody’s также считает, что показатели платежеспособности банка будут в целом стабильными в течение следующих 12−18 месяцев. «Понижение базовой оценки кредитоспособности МКБ с “b1” до “b2” отражает мнение Moody’s о том, что кредитоспособность банка все больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств», — отмечало агентство.

Московский кредитный банк на 1 сентября занимает 9-е место в списке российских банков по данным РИА Рейтинг с активами в 1,7 триллиона рублей, Промсвязьбанк — 10-е место с активами в 1,4 триллиона рублей, «Возрождение» — 35-е место с активами в 261,2 миллиарда рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Таинственная смерть большевика, который погряз в роскоши
Женщина вынесла из офиса доклад о 'русских хакерах' в колготках
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Кому и почему прощает долги Россия
Утверждена стратегия повышения финансовой грамотности россиян
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
СМИ: недосыпание работников дорого обходится компаниям
Глава полиции Камчатки задержан сотрудниками СК
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь