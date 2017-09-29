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10:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали самые богатые и бедные отрасли по зарплате

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат озвучил новые данные по среднемесячной начисленной заработной плате работников в различных отраслях республики.

По данным статистиков, самые большие зарплаты в регионе получают те, кто занят в сфере по производству нефтепродуктов — в среднем 73 504 рубля в месяц. Это на 7,7 процента меньше, чем в январе-июле 2016 года.

На втором месте самых высокодоходных отраслей в Башкортостане — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере превышает 48 653 рубля или плюс 4,1 процента к зарплатному уровню января-июля прошлого года.

Замыкает тройку самых денежных отраслей финансовая и страховая деятельность. Работники этой сферы получают в среднем 42 756 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «зарплатный» рост составил 8,7 процента.

В перечень сфер деятельности, средняя зарплата в которых превышает 40 тысяч рублей, вошли: «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — 42 092 рубля в среднем; «Производство химических веществ и химических продуктов» — 41 552 рубля, а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 40 465 рублей.

Самыми бедными на зарплату сферами в Башкортостане стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 871 рубль в месяц, «Производство мебели» — 14 049 рублей, «Лесоводство и лесозаготовки» — 15 586 рублей.

В целом по отраслям среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-июле этого года составила в Башкортостане 29 047 рублей — на 6,1 процента больше, чем год назад.

Как сообщало агентство «Башинформ», республика находится сейчас на пятом месте по уровню зарплат среди субъектов Приволжского федерального округа.

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