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10:02 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми запретили строить дома вплотную друг к другу

Пермская городская дума одобрила введение новых градостроительных нормативов.

Источник: Вести - Пермь

В правила землепользования и застройки внесено требование, запрещающее строить дома вплотную друг к другу. По мнению властей, такая мера сделает проживание в городе более комфортным. Коэффициент плотности застройки в Перми теперь должен составлять от 1,5 до 2,5. Он определяется путем деления площади дома на площадь придомовой территории.

Таким образом, в Перми на каждые 100 квадратных метров жилья должно будет приходиться не менее 10,5 квадратного метра прилегающей земли. На ней могут быть расположены парковки, детские площадки, зеленые насаждения и так далее. Требования распространяются только на новые проекты — к уже построенным или строящимся домам они применяться не будут.

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