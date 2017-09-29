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10:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге детсад и жилые дома остались без отопления

И горячей воды.

Источник: УралИнформБюро

Авария магистрального трубопровода на улице Уктусской (район Автовокзала) будет устранена 29 сентября до 20.00. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе компании «Т Плюс».

Порыв на сетях Екатеринбургской теплоснабжающей компании (ЕТК), случившийся вечером 28 сентября, вызвал нешуточные волнения у жителей этого района. В интернете распространилась информация о горячих фонтанах, бьющих из-под земли.

«Там обнаружено пусковое повреждение, треснул трубопровод, из-за чего через асфальт просочилась горячая вода. Никаких фонтанов там не было», — пояснили в беседе с «Уралинформбюро» представитель «Т Плюс».

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В пресс-службе управляющей компании «Стандарт» сообщили, что для проведения ремонтных работ на этом участке был отключен подающий трубопровод, отвечающий за централизованное водоснабжение. Вода потребителям подается по «обратному» трубопроводу, а центральное отопление 14 домов, расположенных на улицах Уктусской, Сурикова, Шмидта, Щорса, 8 Марта и в переулке Кыштымском, осуществляется по затухающей схеме.

Корреспондент агентства провел телефонный опрос среди предприятий и организаций, расположенных в зоне аварии. Большинство респондентов подтвердили, что ни горячей воды, ни отопления в их домах нет. В частности, без коммунальных услуг остались детский сад № 79 и салон красоты «Сапфир».

«Все пользователи вчера вечером получили уведомление о том, что водоснабжение будет осуществляться с обратного трубопровода, — заверили в компании “Т Плюс”. — Им следует на своих внутридомовых сетях переключить на узле подачу воды с подающей трубы на “обратную”. Но, насколько мы знаем, в садиках и школах сегодня нет специалистов-энергетиков, которые могут произвести такое переключение».

Стоит добавить, что вечером 28 сентября без холодного водоснабжения остались также жильцы дома № 9 по улице Гурзуфской. Но в данном случае авария ни при чем. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУП «Водоканал», это было техническое отключение, связанное с проведением работ по врезке водопровода в строящийся на этом участке жилой дом. По словам представителей «Водоканала», на данный момент водоснабжение по Гурзуфской, 9 восстановлено.

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