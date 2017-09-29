В Екатеринбурге детсад и жилые дома остались без отопления
И горячей воды.
И горячей воды.
Авария магистрального трубопровода на улице Уктусской (район Автовокзала) будет устранена 29 сентября до 20.00. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Порыв на сетях Екатеринбургской теплоснабжающей компании (ЕТК), случившийся вечером 28 сентября, вызвал нешуточные волнения у жителей этого района. В интернете распространилась информация о горячих фонтанах, бьющих
«Там обнаружено пусковое повреждение, треснул трубопровод,
В
Корреспондент агентства провел телефонный опрос среди предприятий и организаций, расположенных в зоне аварии. Большинство респондентов подтвердили, что ни горячей воды, ни отопления в их домах нет. В частности, без коммунальных услуг остались детский сад № 79 и салон красоты «Сапфир».
«Все пользователи вчера вечером получили уведомление о том, что водоснабжение будет осуществляться с обратного трубопровода, — заверили в компании “Т Плюс”. — Им следует на своих внутридомовых сетях переключить на узле подачу воды с подающей трубы на “обратную”. Но, насколько мы знаем, в садиках и школах сегодня нет
Стоит добавить, что вечером 28 сентября без холодного водоснабжения остались также жильцы дома № 9 по улице Гурзуфской. Но в данном случае авария ни при чем. Как сообщили «Уралинформбюро» в