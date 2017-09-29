В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой жители Сортировки остались без отопления

«Аварию ликвидировали в час ночи. Управляющим компаниям были отправлены уведомления, что имеется возможность запускать отопление. Если у кого-то нет тепла или горячей воды, то надо обращаться в свою управляющую компанию», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».