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10:26 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой жители Сортировки остались без отопления

В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления. Причиной этому послужила авария на трубопроводе, из-за нее, управляющие компании не смогли обеспечить дома теплом.

Сегодня ночью аварию устранили. Отметим, что в городе идёт завершающий этап подключения теплоснабжения.

«Аварию ликвидировали в час ночи. Управляющим компаниям были отправлены уведомления, что имеется возможность запускать отопление. Если у кого-то нет тепла или горячей воды, то надо обращаться в свою управляющую компанию», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

Отметим, что теплоснабжение жилфонда Среднего Урала увеличилось до 86%.

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