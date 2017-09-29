В Екатеринбурге устранили аварию, из-за которой жители Сортировки остались без отопления
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления. Причиной этому послужила авария на трубопроводе,
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления. Причиной этому послужила авария на трубопроводе,
Сегодня ночью аварию устранили. Отметим, что в городе идёт завершающий этап подключения теплоснабжения.
«Аварию ликвидировали в час ночи. Управляющим компаниям были отправлены уведомления, что имеется возможность запускать отопление. Если у
Отметим, что теплоснабжение жилфонда Среднего Урала увеличилось до 86%.