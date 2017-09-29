Отопление включили во всех домах Омска

К теплоснабжению в Омске подключены все жилые дома и объекты социально-бытовой сферы. Как уточнили в департаменте городского хозяйства, тепло появилось более чем в 6 100 жилых домах города и более чем в 830 садиках, школах, больницах, детских клубах, спортивных секциях.