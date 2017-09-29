Отопление включили во всех домах Омска
О выполнении объема работ отчитались ресурсники, управляющие компании и сотрудники мэрии.
О выполнении объема работ отчитались ресурсники, управляющие компании и сотрудники мэрии.
К теплоснабжению в Омске подключены все жилые дома и объекты
Представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний завили, что все необходимые для зимы гидравлические режимы на тепловых сетях налажены, требуемые параметры теплоносителя на всех теплоисточниках обеспечены.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Число обращений в администрацию города по вопросам теплоснабжения заметно снизилось. Необходимо предметно отработать остающиеся отдельные вопросы жителей по качеству теплоснабжения.
Временный мэр подчеркнул, что все жилищники, ресурсники, специалисты мэрии обязательно должны обрабатывать каждую жалобу, причем в самые сжатые сроки.