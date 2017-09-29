Как изменились цены на продукты в сентябре

Источник: Kapital.kz

Прочие овощи либо значительно подешевели — лук (-24,8%), морковь (-14,9%), картофель (-9,7%), свекла и капуста (-7,7%), помидоры (-7,1%), чеснок (-4,3%), либо подорожали совсем незначительно (менее 1%).

Среди фруктов ощутимо подорожали только «несезонные» апельсины (+2,8% за месяц). Изменения цен на прочую продукцию не превысили 1%.

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Среди продуктов животного происхождения наиболее заметно подорожали молочные товары: сырое и пастеризованное молоко (+3,2% и +1,9% за месяц соответственно), творог (+1,9%), сметана (+1,1%). Прочие молочные продукты также выросли в цене в сравнении с августом на 0,5−1%.

Среди рыбной продукции сильнее всего подорожала свежая или охлажденная рыба — сразу на 1,7% за месяц, и рыбные консервы — на 1,3%.

Из «красного» мяса заметнее всего выросла в цене говядина (+1,2%) и говяжья же печень (+1,1%), а также свинина (+1%). Из мясных продуктов — шпик (+1,4%) и полукопченые колбасы (+1,2%). Незначительно подешевели куры — на 0,1% за месяц.

Среди мучных изделий заметно подорожала только сдоба — печенье (+1,3% за месяц) и пряники (+0,6%).

Среди макаронных изделий на 0,6% подорожала вермишель, на 0,5% — рожки.

Из круп сильнее всего вырос в цене рис (+0,8%) и перловка (+0,6%). Гречневая крупа продолжает дешеветь (-2,6% за месяц, и уже -23,3% за год).

Наряду со сдобой подорожали и сладости: карамель — на 1,2% к августу, конфеты — на 1%. Примечательно при этом, что сахар, напротив, подешевел сразу на 10,5% за месяц.