Прокуратура вскрыла три земельные аферы в Челябинске
Суммарная кадастровая стоимость трех участков превышает 50 млн, но покупатели заплатили за них в семь раз меньше.
Суммарная кадастровая стоимость трех участков превышает 50 млн, но покупатели заплатили за них в семь раз меньше.
Прокуратура Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ выявила преступную схему покупки земли в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В 2017 году обнаружены три факта предоставления в администрацию Челябинска ложных сведений об использовании зданий на участках в Центральном, Калининском и Металлургическом районах города.
Установлено, что в 2014—2016 годах Комитет по управлению имуществом заключил договоры
При этом покупатели приобрели участки с объектами недвижимости по льготной цене. Совокупная стоимость проданной земли составила 7,5 млн рублей, а кадастровая — свыше 50 млн.
По требованию прокурора Челябинской области Александра Кондратьева по факту мошенничества при покупке земли в Калининском районе расследуется уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении дел по аналогичным эпизодам в Центральном и Металлургическом районах.