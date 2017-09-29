Прокуратура вскрыла три земельные аферы в Челябинске

Прокуратура Челябинской области совместно с региональным управлением ФСБ выявила преступную схему покупки земли в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В 2017 году обнаружены три факта предоставления в администрацию Челябинска ложных сведений об использовании зданий на участках в Центральном, Калининском и Металлургическом районах города.

Установлено, что в 2014—2016 годах Комитет по управлению имуществом заключил договоры купли-продажи земли с физическими и юридическими лицами, которые якобы эксплуатировали находящиеся на участках нежилые помещения. Фактически объекты находились в аварийном состоянии, их никто не ремонтировал и не использовал землю по назначению.

При этом покупатели приобрели участки с объектами недвижимости по льготной цене. Совокупная стоимость проданной земли составила 7,5 млн рублей, а кадастровая — свыше 50 млн.