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10:43 (мск), источник: Новости Перми

В районах Кизеловского угольного бассейна начали работу восемь новых ФАПов

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в Кизеловском и Гремячинском районах, а также в Губахе. Они переданы в ведение Пермской городской клинической больницы № 4, под началом которой были объединены все медицинские учреждения КУБа.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, новые лечебные учреждения получили лицензию и начали принимать пациентов. Сейчас завершается подключение новых ФАПов к высокоскоростному интернету, что позволит оперативно получать консультации специалистов краевого центра.

В фельдшерско-акушерских пунктах предусмотрены несколько кабинетов — врачебный, прививочный, смотровой, процедурный, физиотерапевтический, а также комната персонала. В ФАПах можно измерить рост, вес, уровень глюкозы в крови, проверить зрение, сделать ЭКГ и различные анализы. Кроме того, в новых лечебных учреждениях имеются все условия для приема выездных бригад. «Узкие специалисты» из краевых и районных больниц смогут консультировать сельских жителей по графику.

Задача ФАПов — обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях. Всего на территории Пермского края до 2022 года планируется строительство 42 ФАПов.

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