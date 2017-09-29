В районах Кизеловского угольного бассейна начали работу восемь новых ФАПов

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, новые лечебные учреждения получили лицензию и начали принимать пациентов. Сейчас завершается подключение новых ФАПов к высокоскоростному интернету, что позволит оперативно получать консультации специалистов краевого центра.



В фельдшерско-акушерских пунктах предусмотрены несколько кабинетов — врачебный, прививочный, смотровой, процедурный, физиотерапевтический, а также комната персонала. В ФАПах можно измерить рост, вес, уровень глюкозы в крови, проверить зрение, сделать ЭКГ и различные анализы. Кроме того, в новых лечебных учреждениях имеются все условия для приема выездных бригад. «Узкие специалисты» из краевых и районных больниц смогут консультировать сельских жителей по графику.



Задача ФАПов — обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях. Всего на территории Пермского края до 2022 года планируется строительство 42 ФАПов.