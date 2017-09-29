В районах Кизеловского угольного бассейна начали работу восемь новых ФАПов
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Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, новые лечебные учреждения получили лицензию и начали принимать пациентов. Сейчас завершается подключение новых ФАПов к высокоскоростному интернету, что позволит оперативно получать консультации специалистов краевого центра.
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Задача ФАПов — обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях. Всего на территории Пермского края до 2022 года планируется строительство 42 ФАПов.