Калининградский стартап получил грант от Фонда развития интернет-инициатив

Источник: Новый Калининград

Он стал одним из 23 региональных компаний, которые получили финансовую поддержку и попали в 13-й поток созданного ФРИИ акселератора. На сайте Фонда сообщается, что созданный калининградским стартапом сервис направлен на повышение продаж интернет-магазинов в сфере украшений, fashion и beauty.

В целом 20 стартапов нового набора ФРИИ инвестирует по 2,1 млн рублей. Каждая компания оплачивает программу акселерации стоимостью 900 тысяч рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%.