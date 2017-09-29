Калининградский стартап получил грант от Фонда развития интернет-инициатив
Калининградский стартап «FRISBUY.RU» прошел конкурсный отбор и получил грант от федерального Фонда развития
Калининградский стартап «FRISBUY.RU» прошел конкурсный отбор и получил грант от федерального Фонда развития
Он стал одним из 23 региональных компаний, которые получили финансовую поддержку и попали в 13-й поток созданного ФРИИ акселератора. На сайте Фонда сообщается, что созданный калининградским стартапом сервис направлен на повышение продаж
В целом 20 стартапов нового набора ФРИИ инвестирует по 2,1 млн рублей. Каждая компания оплачивает программу акселерации стоимостью 900 тысяч рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%.
В состав участников 13-го Акселератора вошли 12 компаний из Москвы, две — из Перми, и по одной — из