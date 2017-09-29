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11:53 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградский стартап получил грант от Фонда развития интернет-инициатив

Калининградский стартап «FRISBUY.RU» прошел конкурсный отбор и получил грант от федерального Фонда развития интернет-инициатив. Об этом сообщает информационный портал firrma.ru.

Источник: Новый Калининград

Он стал одним из 23 региональных компаний, которые получили финансовую поддержку и попали в 13-й поток созданного ФРИИ акселератора. На сайте Фонда сообщается, что созданный калининградским стартапом сервис направлен на повышение продаж интернет-магазинов в сфере украшений, fashion и beauty.

В целом 20 стартапов нового набора ФРИИ инвестирует по 2,1 млн рублей. Каждая компания оплачивает программу акселерации стоимостью 900 тысяч рублей. В обмен на инвестиции ФРИИ получит долю в бизнесе финансируемых компаний в размере 7%.

В состав участников 13-го Акселератора вошли 12 компаний из Москвы, две — из Перми, и по одной — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Астаны, Томска, Краснодара, Иннополиса и Якутска.

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