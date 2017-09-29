Самолеты Uzairways станут летать чаще в Новосибирск
НАК «Узбекистон хаво йуллари» на период с 7 по 28 октября 2017 года введет дополнительную третью частоту рейсов по направлению
НАК «Узбекистон хаво йуллари» на период с 7 по 28 октября 2017 года введет дополнительную третью частоту рейсов по направлению
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. НАК «Узбекистон хаво йуллари» на период с 7 по 28 октября 2017 года введет дополнительную третью частоту рейсов по направлению
Полеты будут выполняться по субботам на комфортабельных авиалайнерах А320 по следующему графику движения (время местное):
НY 667 Ташкент — 11:10 Новосибирск — 16:00.
НY 668 Новосибирск — 17:30 Ташкент — 18:35.