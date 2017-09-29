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10:34 (мск), источник: Podrobno.uz

Самолеты Uzairways станут летать чаще в Новосибирск

НАК «Узбекистон хаво йуллари» на период с 7 по 28 октября 2017 года введет дополнительную третью частоту рейсов по направлению Ташкент-Новосибирск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. НАК «Узбекистон хаво йуллари» на период с 7 по 28 октября 2017 года введет дополнительную третью частоту рейсов по направлению Ташкент-Новосибирск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться по субботам на комфортабельных авиалайнерах А320 по следующему графику движения (время местное):

НY 667 Ташкент — 11:10 Новосибирск — 16:00.

НY 668 Новосибирск — 17:30 Ташкент — 18:35.

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