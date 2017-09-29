Задолженность по заработной плате в Иркутской области сократилась на 25,8 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области на 25,8 млн рублей за месяц и на 63,6% с начала года. Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

83,7% задолженности или 29,4 млн рублей приходится на организации, находящиеся в конкурсном производстве, 16,3% задолженности, или 5,7 млн рублей — на работающие организации. По данным Иркутскстата, задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.

Среди муниципальных образований Иркутской области наибольшая задолженность по оплате труда — 61,1% — сформирована в Усть-Илимске, на втором месте по задолженности Черемхово, на третьем месте Иркутск.

Добавим, правительство Иркутской области рассматривает возможность создания резервного фонда для погашения долгов по зарплате за счет штрафов за нарушения трудового законодательств.

Мониторинг ситуации ведется на основании данных Иркутскстата, прокуратуры Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области и поступающих в областное правительство обращений граждан.