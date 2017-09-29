Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», Фернандеш установил рекорд
Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Лолита показала, какой худой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
8Эрмитажные коты нашли новый дом
13:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Задолженность по заработной плате в Иркутской области сократилась на 25,8 млн рублей

Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области на 25,8 млн рублей за месяц и на 63,6% с начала года. Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

83,7% задолженности или 29,4 млн рублей приходится на организации, находящиеся в конкурсном производстве, 16,3% задолженности, или 5,7 млн рублей — на работающие организации. По данным Иркутскстата, задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней нет.

Среди муниципальных образований Иркутской области наибольшая задолженность по оплате труда — 61,1% — сформирована в Усть-Илимске, на втором месте по задолженности Черемхово, на третьем месте Иркутск.

Добавим, правительство Иркутской области рассматривает возможность создания резервного фонда для погашения долгов по зарплате за счет штрафов за нарушения трудового законодательств.

Мониторинг ситуации ведется на основании данных Иркутскстата, прокуратуры Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области и поступающих в областное правительство обращений граждан.

По данным Росстата на начало 2017 года общая задолженность по заработной плате в регионах СФО составляла 660 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стоимость ремонта «Арены-Север» выросла в 11 раз
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь