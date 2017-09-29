Задолженность по заработной плате в Иркутской области сократилась на 25,8 млн рублей
Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей.
Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей.
Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области на 25,8 млн рублей за месяц и на 63,6% с начала года. Сейчас долг составляет 35,1 млн рублей, сообщает
83,7% задолженности или 29,4 млн рублей приходится на организации, находящиеся в конкурсном производстве, 16,3% задолженности, или 5,7 млн рублей — на работающие организации. По данным Иркутскстата, задолженности
Среди муниципальных образований Иркутской области наибольшая задолженность по оплате труда — 61,1% — сформирована в
Добавим, правительство Иркутской области рассматривает возможность создания резервного фонда для погашения долгов по зарплате за счет штрафов за нарушения трудового законодательств.
Мониторинг ситуации ведется на основании данных Иркутскстата, прокуратуры Иркутской области, Государственной инспекции труда в Иркутской области и поступающих в областное правительство обращений граждан.
По данным Росстата на начало 2017 года общая задолженность по заработной плате в регионах СФО составляла 660 млн рублей.