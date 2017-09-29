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11:59 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани предлагают ввести мультимодальные проездные билеты

Представители московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта предлагают ввести в Казани мультимодальные проездные билеты, сообщает пресс-служба исполкома.

Источник: Аргументы и факты

Такие билеты действуют в Москве и Нижнем Новгороде. Суть его в том, что по одному билету можно проезжать на любом виде транспорта либо в течение определенного времени совершить бесплатные пересадки в течение одной поездки. В Москве за 90 минут, в Нижнем — за 60 минут.

«В Казани таких билетов пока, к сожалению, нет, но мы планируем их предложить в рамках нового тарифного меню, которое будет сформировано с учетом мнения населения и средней продолжительности одной поездки», — рассказала заведующая научно-исследовательским сектором комплексного развития региональных транспортных систем НИИАТ Мария Перова.

За введение мультимодальных проездных в Казани проголосовал 81% жителей, принявших участие в опросе.

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