В Казани предлагают ввести мультимодальные проездные билеты
Представители московского
Представители московского
Такие билеты действуют в Москве и Нижнем Новгороде. Суть его в том, что по одному билету можно проезжать на любом виде транспорта либо в течение определенного времени совершить бесплатные пересадки в течение одной поездки. В Москве за 90 минут, в Нижнем — за 60 минут.
«В Казани таких билетов пока, к сожалению, нет, но мы планируем их предложить в рамках нового тарифного меню, которое будет сформировано с учетом мнения населения и средней продолжительности одной поездки», — рассказала заведующая
За введение мультимодальных проездных в Казани проголосовал 81% жителей, принявших участие в опросе.