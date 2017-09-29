В Казани предлагают ввести мультимодальные проездные билеты

Такие билеты действуют в Москве и Нижнем Новгороде. Суть его в том, что по одному билету можно проезжать на любом виде транспорта либо в течение определенного времени совершить бесплатные пересадки в течение одной поездки. В Москве за 90 минут, в Нижнем — за 60 минут.