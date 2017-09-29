Международные денежные переводы стали доступны в сумах
АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению.
АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению.
Международные денежные переводы принимаются от физических и юридических лиц в национальной валюте. Отправка в страну назначения осуществляется АО «Узбекистон почтаси» в свободно конвертируемой валюте по курсу Центрального банка на день осуществления денежного перевода.
Международные денежные переводы, поступающие из стран СНГ, выплачиваются в национальной валюте по курсу ЦБ на день их поступления.
Переводы осуществляются на основании подписанных АО «Узбекистон почтаси» двусторонних соглашений с почтовыми операторами указанных стран, сообщает