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11:07 (мск), источник: Kommersant.uz

Международные денежные переводы стали доступны в сумах

АО «Узбекистон почтаси» возобновило прием и отправку международных денежных переводов в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению.

Источник: Kommersant.uz

Международные денежные переводы принимаются от физических и юридических лиц в национальной валюте. Отправка в страну назначения осуществляется АО «Узбекистон почтаси» в свободно конвертируемой валюте по курсу Центрального банка на день осуществления денежного перевода.

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Международные денежные переводы, поступающие из стран СНГ, выплачиваются в национальной валюте по курсу ЦБ на день их поступления.

Переводы осуществляются на основании подписанных АО «Узбекистон почтаси» двусторонних соглашений с почтовыми операторами указанных стран, сообщает пресс-служба компании.

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