Более 220 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Нижнем Новгороде за январь — август 2017 года

Источник: Reuters

Согласно информации, по состоянию на 1 сентября заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на общую сумму 18,8 млрд. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 6,7 месяца.

В январе-августе 2017 года общая площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 452,4 тыс. кв. метров, что на 9% больше января-августа 2016 года, или 62% от общего ввода жилья в целом по области.

В Нижнем Новгороде было введено 220,7 тыс. кв.м, что составило 85,6% к январю-августу 2016 года и 30,2% от общего ввода жилья по области.