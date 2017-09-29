Более 220 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Нижнем Новгороде за январь — август 2017 года
Как говорится в материалах Нижегородстата, за
Как говорится в материалах Нижегородстата, за
Согласно информации, по состоянию на 1 сентября заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на общую сумму 18,8 млрд. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 6,7 месяца.
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В Нижнем Новгороде было введено 220,7 тыс. кв.м, что составило 85,6% к
Ранее сообщалось, что стоимость 1 кв. м жилья в Нижегородской области на вторичном рынке во II квартале 2017 года составила более 63 тысячи рублей.