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10:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 220 тысяч кв. м. жилья введено в эксплуатацию в Нижнем Новгороде за январь — август 2017 года

Как говорится в материалах Нижегородстата, за январь-август текущего года объем работ, выполненных предприятиями и организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» составил 84,8 млрд. рублей, или 98,5% к январю-августу 2016 года в сопоставимых ценах.

Источник: Reuters

Согласно информации, по состоянию на 1 сентября заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на общую сумму 18,8 млрд. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 6,7 месяца.

В январе-августе 2017 года общая площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 452,4 тыс. кв. метров, что на 9% больше января-августа 2016 года, или 62% от общего ввода жилья в целом по области.

В Нижнем Новгороде было введено 220,7 тыс. кв.м, что составило 85,6% к январю-августу 2016 года и 30,2% от общего ввода жилья по области.

Ранее сообщалось, что стоимость 1 кв. м жилья в Нижегородской области на вторичном рынке во II квартале 2017 года составила более 63 тысячи рублей.

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