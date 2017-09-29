Самолет «Вим-Авиа» забрал пассажиров из Иркутска

Источник: Вести Иркутск

Долгожданный самолёт авиакомпании «Вим-Авиа» наконец-то прилетел в Иркутск. Эта группа китайских туристов двое суток ждала вылета из Москвы. Измученные иностранцы рассказывают, гостиниц им никто не предоставил. Спали прямо в зале ожидания аэропорта. И таких пассажиров там были тысячи.

— Мы уже в аэропорту Москвы два вечера пробыли. Очень хочу спать. Потом самолёт есть. Молодец, — говорит пассажир «Вим-Авиа» Василий.

Из-за финансовых проблем самолёты «Вим-Авиа» перестали летать в Иркутск с понедельника. Многие отчаявшиеся пассажиры купили билеты на другие рейсы и улетели за свой счёт.

— Мне повезло. У меня на сегодня билет взят. Утром пришло две смс-ки, что ваш рейс восстановлен, и что вы летите. Езжайте, регистрируйтесь, — говорит пассажирка авиакомпании «Вим-Авиа» Людмила Тарасова.

Среди прилетевших несколько транзитников. Гражданин Монголии Цэнгэл Балдангомбо через Иркутск возвращается домой, в Улан-Батор. Рассказывает, билеты приобрел заранее. И до последнего не знал, когда закончится его путешествие.

— Вовремя прилетел. Но очень было страшно там. Мы в Домодедово ехали. А они поменяли на Внуково. И мы успели на такси, — говорит пассажир «Вим-Авиа» Ценгэл Балдангомбо.

Для того, чтобы разрешить ситуацию, правительство России выделило средства на полёты «Вим-Авиа». Прилетевший борт заправили топливом, и вместе с пассажирами он улетел в столицу. Кстати, и встречали, и провожали «Боинг» сотрудники МЧС. Накануне Минтранс сообщил — регулярные рейсы «Вим-авиа» будут до 15 октября. После этой даты перевозки прекратятся. А всем купившим билеты рекомендовали их сдать и получить деньги по месту приобретения. Тем временем некоторые пассажиры философски относятся и к этой новости, и к тому, что случилось с самой авиакомпанией.