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11:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Копейске поставщик газа приостановил подачу тепла из-за долгов жителей

В Копейске ООО «НОВАТЭК-Челябинск» уведомил администрацию города о приостановлении подачи тепла из-за долгов жителей. Газовики установили заглушки в поселках Горняк, Железнодорожный, Вахрушево, Кадровик, 2-й участок и село Калачево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Сумма долга жителей составила 30 млн рублей, которая накопилась из-за неплатежей населения в течение 2017 года.

Замглавы Копейска по социальным вопросам Владимир Бисеров сообщил, что губернатор Борис Дубровский в курсе всей ситуации.

«Наша задача как можно быстрее подать тепло в сады, школы и дома жителей. Всю неделю руководители коммунальных служб администрации Копейска провели в переговорах с “НОВАТЭК-Челябинск”. Сейчас изыскиваются варианты погашения долгов перед НОВАТЭК», — отметил он.

Мэрия просит жителей своевременно оплачивать коммунальные услуги. «Мы не одобряем политику, когда накануне отопительного сезона монополист ставит заглушки. Но перекрыть задвижку НОВАТЭК подтолкнули злостные неплательщики. Никто не станет и не обязан оплачивать чужие долги. В итоге заложниками оказались объекты социальной сферы, родители, дети и те жители, кто добросовестно платит за тепло и коммунальные услуги», — отметил Бисеров.

Стоит отметить, что в школах, в которых отсутствует отопление, сокращен режим пребывания детей.

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