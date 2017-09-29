Отопительный сезон в ряде городов Ростовской области может начаться с задержкой
Только 30% теплоснабжающих организаций Ростовской области исправно оплачивают электроэнергию. Такое заявление сделали в компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Только 30% теплоснабжающих организаций Ростовской области исправно оплачивают электроэнергию. Такое заявление сделали в компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
По состоянию на 28 сентября суммарный объем задолженности котельных и тепловых сетей перед гарантирующим поставщиком достиг 124 млн руб.
1. МУП «Тепловые сети» (г. Новочеркасска) — долг 13 млн руб.
2. ООО «ЛЕГИОН ГРУПП» (г. Азов) — долг 8 млн руб.
3. МП г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» (г. Новошахтинск) — долг 7 млн руб.
4. ООО «ТЭК» (г. Таганрог) — долг 8 млн руб.
5. ООО Управляющая компания «Жилкомсервис» (п. Усть-Донецкий) — долг 1,4 млн руб.
6. ООО «Ковчег» (г. Новочеркасск) — долг 700 тыс. руб.
Также в ближайшем будущем можно ожидать ограничения электроснабжения следующих должников:
1. ООО «Тепловая Генерация» (г. Таганрог) — долг 30 млн руб.
2. МУП «Таганрогэнерго» (г. Таганрог) — долг 18 млн руб.
3. МП «ККТС» (г. Новошахтинск) — долг 7 млн руб.
4. МУП «Теплоэнерго» (Азов) — долг 4 млн руб.
5. ООО «Тепловые сети» (п. Казачьи Лагеря) — долг 1,9 млн руб.
В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также отметили, что