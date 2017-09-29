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13:51 (мск), источник: Деловое сообщество

Отопительный сезон в ряде городов Ростовской области может начаться с задержкой

Только 30% теплоснабжающих организаций Ростовской области исправно оплачивают электроэнергию. Такое заявление сделали в компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 28 сентября суммарный объем задолженности котельных и тепловых сетей перед гарантирующим поставщиком достиг 124 млн руб. Из-за этого в ряде теплоснабжающих организаций донского региона может быть ограничена подача электроэнергии.

1. МУП «Тепловые сети» (г. Новочеркасска) — долг 13 млн руб.

2. ООО «ЛЕГИОН ГРУПП» (г. Азов) — долг 8 млн руб.

3. МП г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» (г. Новошахтинск) — долг 7 млн руб.

4. ООО «ТЭК» (г. Таганрог) — долг 8 млн руб.

5. ООО Управляющая компания «Жилкомсервис» (п. Усть-Донецкий) — долг 1,4 млн руб.

6. ООО «Ковчег» (г. Новочеркасск) — долг 700 тыс. руб.

Также в ближайшем будущем можно ожидать ограничения электроснабжения следующих должников:

1. ООО «Тепловая Генерация» (г. Таганрог) — долг 30 млн руб.

2. МУП «Таганрогэнерго» (г. Таганрог) — долг 18 млн руб.

3. МП «ККТС» (г. Новошахтинск) — долг 7 млн руб.

4. МУП «Теплоэнерго» (Азов) — долг 4 млн руб.

5. ООО «Тепловые сети» (п. Казачьи Лагеря) — долг 1,9 млн руб.

В ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также отметили, что из-за долгов проблемы могут возникнуть у жителей области, которые проживают в Таганроге, Азове, Новочеркасске, Новошахтинске и др. Гарантирующий поставщик сообщает, что ответственность за своевременное начало отопительного сезона несут главы муниципалитетов и областное министерство ЖКХ.

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