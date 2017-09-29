Строители пока не сумели уменьшить отставание по ремонту проспекта Мира
В мэрии рады тому, что отставание не увеличивается и обещают закончить большую часть работ через месяц.
В мэрии рады тому, что отставание не увеличивается и обещают закончить большую часть работ через месяц.
Красноярский проспект Мира обещают открыть для движения к концу октября. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.
Рабочим до сих пор не удалось ликвидировать отставание от графика ремонта. Оно
На участке от ул. Робеспьера до ул. Декабристов сейчас устраивают ливневую канализацию, протяженностью 270 метров. Работы планируют завершить ко вторнику, 3 октября. На ремонт закрыт еще один участок — от ул. Сурикова до ул. Перенсона. Там укладывают сети и готовят дорогу для асфальтирования.
«Отставание, по крайней мере, не продолжает увеличиваться. С учетом принятых мер мы набрали темп, который позволяет нам к
Напомним, по контракту все работы, включая благоустройство, подрядчик должен завершить к 31 октября.