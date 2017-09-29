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12:02 (мск), источник: Newslab.ru

Строители пока не сумели уменьшить отставание по ремонту проспекта Мира

В мэрии рады тому, что отставание не увеличивается и обещают закончить большую часть работ через месяц.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский проспект Мира обещают открыть для движения к концу октября. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Рабочим до сих пор не удалось ликвидировать отставание от графика ремонта. Оно по-прежнему составляет почти месяц. Игорь Титенков отметил, что на пр. Мира он бывает три раза в день, чтобы лично контролировать работы. Сегодня ремонтом занимаются 146 человек, а всего на проспекте работают 10 подрядных организаций.

На участке от ул. Робеспьера до ул. Декабристов сейчас устраивают ливневую канализацию, протяженностью 270 метров. Работы планируют завершить ко вторнику, 3 октября. На ремонт закрыт еще один участок — от ул. Сурикова до ул. Перенсона. Там укладывают сети и готовят дорогу для асфальтирования.

«Отставание, по крайней мере, не продолжает увеличиваться. С учетом принятых мер мы набрали темп, который позволяет нам к 20—25 октября все работы закончить. Может быть останется определенное благоустройство. Мы сейчас ругаем генерального подрядчика. В прямом смысле я заставил его вылететь в Екатеринбург, где находится у нас более 160 опор освещения, которые должны установить на проспекте Мира. Ему сказали, чтобы пока опоры не начнут сюда везти, он не возвращался», — рассказал Игорь Титенков.

Напомним, по контракту все работы, включая благоустройство, подрядчик должен завершить к 31 октября.

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