Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Есть миллиарды на Крым, а на полицию нет»: тюменцы пишут Путину
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Срочный ужин: что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Настя Каменских поделилась смелым фото в мини-бикини - СМИ
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Из кабины истребителей сняли отцепку ракет: СМИ показали кадры
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:19 (мск), источник: NewsKo

Холодные батареи — срочно звоните в районную администрацию

На сегодняшний день отопление подается уже практически во все детские сады и школы Перми, а также 94% жилых домов. Для того, чтобы собрать информацию об оставшихся «проблемных точках» и отработать их совместно с ресурсниками и надзорными органами, 2 октября заработают «горячие линии».

«Отопительный сезон в Перми стартовал традиционно заблаговременно — 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь традиционной “пятидневки” холодной температуры. С 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Как было заявлено ранее, на запуск отопления в жилые дома отводится порядка двух недель. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. На сегодняшний день тепло подано в подавляющее большинство учреждений социальной сферы и жилых домов, ведутся активные работы по устранению локальных аварийных ситуаций на сетях.

Если в этот срок отопление не запущено, а управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут обратиться на «горячие линии», которые заработают в каждом районе города 2 октября. Время работы «горячих линий»: в будние дни — с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить: адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

На следующей неделе заместитель главы администрации города Сергей Романов доложит главе Перми Дмитрию Самойлову о том, как отрабатываются звонки населения и идет запуск тепла в оставшиеся объекты.

Телефоны «горячей линии»:

Дзержинский район — 246−61−37, 246−55−42;.

Индустриальный район — 227−94−14;.

Кировский район — 283−31−784.

Ленинский район — 212−14−63, 212−13−63, 212−33−74;.

Мотовилихинский район — 260−37−77;.

Орджоникидзевский район — 263−47−264.

Свердловский район -244−13−89, 244−13−89, 244−40−13, 244−40−13;.

Поселок Новые Ляды — 295−86−46, 295−85−82.

Источник: администрация Перми.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Птицы — рядом
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Мужчина с ножом напал на людей на Урале. Погибли 4 человека
В Генштабе объяснили снижение числа осенних призывников
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как отремонтировать ванную в хрущевке: реальный пример со сметой
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Кейт Миддлтон борется с токсикозом необычным способом Принц Уильям рассказал, как его жена справляется с утренней тошнотой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь