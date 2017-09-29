Холодные батареи — срочно звоните в районную администрацию

«Отопительный сезон в Перми стартовал традиционно заблаговременно — 12 сентября с запуска тепла в учреждения социальной сферы, не дожидаясь традиционной “пятидневки” холодной температуры. С 18 сентября отопление начало подаваться и в жилые дома», — сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Как было заявлено ранее, на запуск отопления в жилые дома отводится порядка двух недель. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. На сегодняшний день тепло подано в подавляющее большинство учреждений социальной сферы и жилых домов, ведутся активные работы по устранению локальных аварийных ситуаций на сетях.

Если в этот срок отопление не запущено, а управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут обратиться на «горячие линии», которые заработают в каждом районе города 2 октября. Время работы «горячих линий»: в будние дни — с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить: адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

На следующей неделе заместитель главы администрации города Сергей Романов доложит главе Перми Дмитрию Самойлову о том, как отрабатываются звонки населения и идет запуск тепла в оставшиеся объекты.

Телефоны «горячей линии»:

Дзержинский район — 246−61−37, 246−55−42;.

Индустриальный район — 227−94−14;.

Кировский район — 283−31−784.

Ленинский район — 212−14−63, 212−13−63, 212−33−74;.

Мотовилихинский район — 260−37−77;.

Орджоникидзевский район — 263−47−264.

Свердловский район -244−13−89, 244−13−89, 244−40−13, 244−40−13;.

Поселок Новые Ляды — 295−86−46, 295−85−82.