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11:22 (мск), источник: Om1.ru

Жители Омской области задолжали миллиард за капремонт

Чтобы покрывать все необходимые расходы, взнос на капитальный ремонт должен составлять 10 рублей.

Сегодня, 29 сентября, замминистра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Шикалов на заседании круглого стола в парламенте обсудил тему капитального ремонта в регионе. Чиновник заявил, что дебиторская задолженность по капремонту составляет 1 миллиард рублей. Приблизительно такую же сумму региональный оператор тратит на проведение капремонта.

Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:

— При собираемости 80 процентов мы ежегодно собираем 1,2 млрд рублей, но 20 процентов от этой суммы нужно оставить в фонде. В итоге около 1 млрд идут на сами работы.

Чиновник заверил, что проводится активная работа с должниками. Также Шикалов поднял тему повышения взноса на капремонт: чтобы компенсировать расходы, он должен составлять не менее 10 рублей.

Дмитрий Шикалов:

 — Судя по расчетам, которые предоставил фонд в минстрой, ежемесячный фонд должен составлять 10,1 рубля, а лучше всего 10,4 рубля (Цитата по «Новому Омску»).

Шикалов добавил, что этот вопрос следует тщательно обсудить и рассмотреть. Впрочем, предложение увеличить взносы поступают от чиновников регулярно, однако повысить стоимость невозможно из-за запрета губернатора.

Напомним, сейчас жители Омской области платят по 6,7 рубля за квадратный метр площади.

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