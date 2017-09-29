Жители Омской области задолжали миллиард за капремонт
Чтобы покрывать все необходимые расходы, взнос на капитальный ремонт должен составлять 10 рублей.
Чтобы покрывать все необходимые расходы, взнос на капитальный ремонт должен составлять 10 рублей.
Сегодня, 29 сентября, замминистра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Шикалов на заседании круглого стола в парламенте обсудил тему капитального ремонта в регионе. Чиновник заявил, что дебиторская задолженность по капремонту составляет 1 миллиард рублей. Приблизительно такую же сумму региональный оператор тратит на проведение капремонта.
Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области:
— При собираемости 80 процентов мы ежегодно собираем 1,2 млрд рублей, но 20 процентов от этой суммы нужно оставить в фонде. В итоге около 1 млрд идут на сами работы.
Чиновник заверил, что проводится активная работа с должниками. Также Шикалов поднял тему повышения взноса на капремонт: чтобы компенсировать расходы, он должен составлять не менее 10 рублей.
Дмитрий Шикалов:
— Судя по расчетам, которые предоставил фонд в минстрой, ежемесячный фонд должен составлять 10,1 рубля, а лучше всего 10,4 рубля (Цитата по «Новому Омску»).
Шикалов добавил, что этот вопрос следует тщательно обсудить и рассмотреть. Впрочем, предложение увеличить взносы поступают от чиновников регулярно, однако повысить стоимость невозможно
Напомним, сейчас жители Омской области платят по 6,7 рубля за квадратный метр площади.