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12:16 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове 80% ларьков работают незаконно

80% ларьков и торговых палаток в Ростове-на-Дону работает незаконно. Об этом рассказал председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Константин Тихонов.

При этом сейчас предприниматели, которые арендуют участки и надлежащим образом исполняют свои обязанности, могут легализовать торговые точки по упрощенной схеме без проведения конкурсов. Однако из 1428 предпринимателей такой возможностью воспользовалось менее 1%.

Из-за сложившейся ситуации, по словам депутата Ростовской-на-Дону городской думы Вячеслава Камышного, городской бюджет недополучает десятки миллионов рублей ежегодно.

«И в то же время мы не можем найти средств на то, чтобы снести незаконно установленные и действующие нестационарные объекты торговли», — отмечает он.

Демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов возможен лишь по решению суда, но этот процесс может занять более 1 года. Тем не менее, с начала текущего года было демонтировано 608 объектов.

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