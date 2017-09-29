В Ростове 80% ларьков работают незаконно

При этом сейчас предприниматели, которые арендуют участки и надлежащим образом исполняют свои обязанности, могут легализовать торговые точки по упрощенной схеме без проведения конкурсов. Однако из 1428 предпринимателей такой возможностью воспользовалось менее 1%.

Из-за сложившейся ситуации, по словам депутата Ростовской-на-Дону городской думы Вячеслава Камышного, городской бюджет недополучает десятки миллионов рублей ежегодно.

«И в то же время мы не можем найти средств на то, чтобы снести незаконно установленные и действующие нестационарные объекты торговли», — отмечает он.