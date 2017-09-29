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11:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Уральские авиалинии» откроют екатеринбуржцам Ростов-на-Дону

С его красивой набережной и соборами.

Источник: УралИнформБюро

30 октября 2017 года «Уральские авиалинии» открывают новое направление Екатеринбург — Ростов-на-Дону — Екатеринбург. Регулярный рейс из столицы Урала будет выполняться по понедельникам (в 13.30) и пятницам (в 12.40), а обратный — в 15.15 и 14.25 соответственно, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика.

Билеты в один конец можно приобрести по цене от 5 600 рублей в авиакассах, на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8−800−7700−262.

Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге России, расположившийся на берегах реки Дон. Главная достопримечательность — набережная, на которой расположены арт-объекты, игровые площадки, лавочки и уютные кафе, где можно приятно провести время. Гуляя вдоль реки, обязательно проходишь под Ворошиловским мостом, по одной из версий, соединяющим Европу и Азию. А собор Рождества Богородицы в Ростове не оставляет равнодушным никого.

Стоит отметить, что новый рейс дает прекрасную возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала.

«Уральские авиалинии» — одна из ведущих авиакомпаний России по объему перевозок. По итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 лайнеров европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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