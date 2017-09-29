«Уральские авиалинии» откроют екатеринбуржцам Ростов-на-Дону
С его красивой набережной и соборами.
С его красивой набережной и соборами.
30 октября 2017 года «Уральские авиалинии» открывают новое направление Екатеринбург —
Билеты в один конец можно приобрести по цене от 5 600 рублей в авиакассах, на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в
Стоит отметить, что новый рейс дает прекрасную возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала.
«Уральские авиалинии» — одна из ведущих авиакомпаний России по объему перевозок. По итогам 2016 года ее услугами воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 лайнеров европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).