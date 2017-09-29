«Уральские авиалинии» откроют екатеринбуржцам Ростов-на-Дону

Источник: УралИнформБюро

30 октября 2017 года «Уральские авиалинии» открывают новое направление Екатеринбург — Ростов-на- Дону — Екатеринбург. Регулярный рейс из столицы Урала будет выполняться по понедельникам (в 13.30) и пятницам (в 12.40), а обратный — в 15.15 и 14.25 соответственно, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика.

Билеты в один конец можно приобрести по цене от 5 600 рублей в авиакассах, на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или по звонку в call-центр на номер 8−800−7700−262.

Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге России, расположившийся на берегах реки Дон. Главная достопримечательность — набережная, на которой расположены арт-объекты, игровые площадки, лавочки и уютные кафе, где можно приятно провести время. Гуляя вдоль реки, обязательно проходишь под Ворошиловским мостом, по одной из версий, соединяющим Европу и Азию. А собор Рождества Богородицы в Ростове не оставляет равнодушным никого.

Стоит отметить, что новый рейс дает прекрасную возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала.