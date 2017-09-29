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12:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградский суд оштрафовал УК за затопленные квартиры жильцов дома

Калининградский суд оштрафовал местную управляющую компанию (УК) за затопленные квартиры жильцов после проведенного ремонта крыши.

Источник: Аргументы и факты

Произошло это в ноябре прошлого года в доме по улице Ген. Павлова, когда рабочие убирали дождевую воду с крыши и произошел засор ливневой системы. Затоплены оказались квартиры с 9 до 6 этажа. Подавший иск к УК жилец указал, что стоимость восстановительного ремонта жилого помещения составила 101 358 рублей, а на его претензию представители компании не ответили.

«Суд установил, что причиной залива квартиры истца стали виновные действия управляющей компании, которая в нарушение закона и условий не приняла мер по техническому обслуживанию и содержанию в надлежащем состоянии внутридомового трубопровода ливневой канализационной системы и крыши многоквартирного дома», — сообщили в суде.

За нарушение права собственника квартиры как потребителя УК заплатит компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей) и штраф в размере 53 179 рублей.

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