Калининградский суд оштрафовал УК за затопленные квартиры жильцов дома
Калининградский суд оштрафовал местную управляющую компанию (УК) за затопленные квартиры жильцов после проведенного ремонта крыши.
Калининградский суд оштрафовал местную управляющую компанию (УК) за затопленные квартиры жильцов после проведенного ремонта крыши.
Произошло это в ноябре прошлого года в доме по улице Ген. Павлова, когда рабочие убирали дождевую воду с крыши и произошел засор ливневой системы. Затоплены оказались квартиры с 9 до 6 этажа. Подавший иск к УК жилец указал, что стоимость восстановительного ремонта жилого помещения составила 101 358 рублей, а на его претензию представители компании не ответили.
«Суд установил, что причиной залива квартиры истца стали виновные действия управляющей компании, которая в нарушение закона и условий не приняла мер по техническому обслуживанию и содержанию в надлежащем состоянии внутридомового трубопровода ливневой канализационной системы и крыши многоквартирного дома», — сообщили в суде.
За нарушение права собственника квартиры как потребителя УК заплатит компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей) и штраф в размере 53 179 рублей.