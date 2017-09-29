Калининградский суд оштрафовал УК за затопленные квартиры жильцов дома

Произошло это в ноябре прошлого года в доме по улице Ген. Павлова, когда рабочие убирали дождевую воду с крыши и произошел засор ливневой системы. Затоплены оказались квартиры с 9 до 6 этажа. Подавший иск к УК жилец указал, что стоимость восстановительного ремонта жилого помещения составила 101 358 рублей, а на его претензию представители компании не ответили.