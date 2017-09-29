Свердловские энергетики вернут вторую полосу на Фурманова
Уже 30 сентября.
Уже 30 сентября.
Полноценное автомобильное движение по улице Фурманова откроется 30 сентября. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в
«22 сентября мы открыли для движения одну из полос, а 30 сентября открываем и вторую. Окончательно улица Фурманова будет готова к 7 октября, — заверили представители компании. — К этому дню будет завершено благоустройство прилегающей территории, восстановлены тротуары и бордюры, установлены дорожные знаки и уличная разметка».
При этом ни энергетики, ни представители ГИБДД, ни
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в связи с ремонтом теплотрассы на Фурманова было организовано одностороннее движение на участке между улицами Серова и Московской. На первом этапе транспорт двигался по «односторонке» из Центра в сторону
Следует напомнить, что введение односторонней схемы на этом участке было вызвано серьезными автомобильными заторами, возникшими на соседних улицах в связи с ремонтом теплотрассы на Фурманова.