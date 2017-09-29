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11:53 (мск), источник: АиФ Уфа

Чиновники в Башкирии не хотели предоставлять инвалиду законное жильё

Мужчина проживал в аварийном доме и должен был получить новое помещение.

Прокуратура проверила жалобу инвалида первой группы о нарушении его жилищных прав, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что районная администрация признала его дом в деревне Юматово аварийным. Поэтому семью заявителя поставили на учет для получения нового жилья. Однако в январе прошлого года местные власти незаконно отменили решение. Чиновники заявили, что муниципалитет не имел права обследовать частный дом на пригодность для проживания. Однако закон не предусматривает другой процедуры признания жилья аварийным кроме как по заключению межведомственной комиссии при администрации. Поэтому прокуратура опротестовала решение чиновников, после чего инвалида восстановили в очереди на получение жилья.

Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

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