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12:55 (мск), источник: ivbg.ru

ФСБ продолжает чистку Выборгской таможни: задержана контрабанда на 2,5 млн евро

Утром 28 сентября в на Выборгской таможне вновь было неспокойно. Сотрудники УФСБ провели задержание груза Светогорском таможенном посту, который пытались ввести в Россию в двух гружёных фурах под видом товара прикрытия.

Как сообщил ivbg.ru источник, близкий к ситуации, под видом товара прикрытия большегрузы перевозили крупную партию контрабанды. Правоохранители обнаружили в фурах дорогую итальянскую одежду, спортивное питание, медицинские препараты и биологические добавки. Общая стоимость изъятого товара по предварительным данным оценивается в более чем 2,5 млн евро.

По информации из нашего источника операция проводилась в режиме абсолютной секретности. Ни руководство Выборгской таможни, ни местные правоохранительные службы о готовящейся операции не знали.
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По итогам задержания и доследственной проверки ожидается возбуждение нескольких уголовных дел. Примечательно, что одним из начальников на Светогорском таможенном посту является Чеперегин Герман Германович — сын Зинаиды Чеперегиной, которая известна своей борьбой за справедливость всему Светогорску.

Пресс-служба Выборгской таможни ответила на запрос ivbg.ru обещанием предоставить официальный ответ и подробности задержания в течение недели с момента обращения.

Это уже далеко не первый случай громких скандалов с задержаниями на светогорском таможенном посту — так, в 2016 году была раскрыта схема с контрабандой оружия, которая продолжалась на протяжении трёх лет, а еще раньше Светогорск был взбудоражен слухами о проведенной ФСБ операцией по задержанию крупной партии контрабандного груза, которую пресс-служба Выборгской таможни отрицала.

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