В Омске установят две тысячи метров ограждений вдоль дорог

Ограждения монтируют вдоль участков загруженных автомагистралей с интенсивным движением. Цель установки ограждений — обеспечение безопасности пешеходов.

Так, их установили на пересечении улиц Нефтезаводской и Энтузиастов, Думской и Гагарина, на проспекте Маркса, на улицах 7-ая Северная.

Финансирование на реализацию объекта поступило в рамках федерального целевого проекта «Безопасные и качественные работы».

Евгений Алексюк, заместитель директора БУ «УДБиХ»:

— Перед началом работ мы совместно с департаментом транспорта определили самые потенциально опасные участки и для предотвращения ДТП с участием пешеходов, устанавливаем ограждения.