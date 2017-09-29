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12:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске установят две тысячи метров ограждений вдоль дорог

Работы по монтажу ограждений уже подходят к концу.

Ограждения монтируют вдоль участков загруженных автомагистралей с интенсивным движением. Цель установки ограждений — обеспечение безопасности пешеходов.

Так, их установили на пересечении улиц Нефтезаводской и Энтузиастов, Думской и Гагарина, на проспекте Маркса, на улицах 7-ая Северная.

Финансирование на реализацию объекта поступило в рамках федерального целевого проекта «Безопасные и качественные работы».

Евгений Алексюк, заместитель директора БУ «УДБиХ»:

 — Перед началом работ мы совместно с департаментом транспорта определили самые потенциально опасные участки и для предотвращения ДТП с участием пешеходов, устанавливаем ограждения.

Как добавил чиновник, общая протяженность ограждения составит 2 тысяч погонных метров.

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