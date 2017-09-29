В Омске установят две тысячи метров ограждений вдоль дорог
Работы по монтажу ограждений уже подходят к концу.
Работы по монтажу ограждений уже подходят к концу.
Ограждения монтируют вдоль участков загруженных автомагистралей с интенсивным движением. Цель установки ограждений — обеспечение безопасности пешеходов.
Так, их установили на пересечении улиц Нефтезаводской и Энтузиастов, Думской и Гагарина, на проспекте Маркса, на улицах 7-ая Северная.
Финансирование на реализацию объекта поступило в рамках федерального целевого проекта «Безопасные и качественные работы».
Евгений Алексюк, заместитель директора БУ «УДБиХ»:
— Перед началом работ мы совместно с департаментом транспорта определили самые потенциально опасные участки и для предотвращения ДТП с участием пешеходов, устанавливаем ограждения.
Как добавил чиновник, общая протяженность ограждения составит 2 тысяч погонных метров.