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12:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области вирус чумы свиней хранится в холодильниках — глава Минсельхоза

В ходе совещания в облправительстве на тему африканской чумы свиней в регионе министр сельского хозяйства Максим Чекусов призвал не расслабляться, несмотря на снижение активности вируса — за последние две недели зафиксирован был только один новый очаг заболевания.

Источник: AP 2017

«Сейчас идет массовый забой скота. Несмотря на то, что карантин по АЧС снят в 28 из 32 выявленных очагов, вирус чумы свиней не ушел и, вполне вероятно, “хранится” в холодильниках вместе с замороженным мясом. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу с населением, чтобы они не использовали мясо, полученное из угрожаемых зон, провести полный учет содержания скота в личных подсобных хозяйствах», — заявил Чекусов.

Для удержания вируса в первую очередь планируют ужесточить контроль за продукцией животного происхождения в местах несанкционированной торговли и придорожных кафе, а также за скотомогильниками и свалками, чтобы не допустить беспорядочной утилизации отходов от подворного убоя животных. Кроме того, руководитель Минсельхоза поручил главам районов провести сверку свинопоголовья в личных хозяйствах и спрогнозировать сбыт свинины и дворовый ее забой для личного потребления, сообщила пресс-службаомского Минсельхоза.

Отметим, всего за несколько месяцев в Омской области было выявлено 32 очага свиной чумы.

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