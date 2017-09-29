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12:24 (мск), источник: Городской репортер

Замену плитки на Большой Садовой в Ростове закончат к 20 октября

Все работы по замене плитки на ул. Большой Садовой в Ростове закончатся к 20 октября, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на данные городской администрации.

Укладка плиточного покрытия и установка поребрика на главной улице Ростова завершены уже на 90%. Ранее на Большой Садовой завершили реконструкцию проезжей части.

Всего в городе закончены 90% работ по ремонту дорог, запланированных на 2017 год.

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