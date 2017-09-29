Замену плитки на Большой Садовой в Ростове закончат к 20 октября

Замену плитки на Большой Садовой в Ростове закончат к 20 октября

Все работы по замене плитки на ул. Большой Садовой в Ростове закончатся к 20 октября, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на данные городской администрации.