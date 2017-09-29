Кирпичи из Ростовской области отметили знаком качества

Соответствующее свидетельство сроком на 3 года руководству компании вручила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

Предприятие начало работу 9 лет назад и является сейчас самым мощным производством облицовочного керамического кирпича в Южном федеральном округе, производя 65 млн штук кирпичей в год. Этот показатель позволяет занимать 65% доли этого рынка в ЮФО. Для производства используется высококачественное, экологически чистое сырье «Владимировского карьера тугоплавких глин». Оно позволяет получать кирпичи различных оттенков без применения красителей. Качество продукции соответствует ГОСТ 530–2007 , а оптимальные керамические свойства глины были подтверждены экспертами Мейсенского института керамики из Германии.

Сертификатом качества «Сделано на Дону» был отмечен кирпич керамический пустотелый лицевой и рядовой пластического формования.

Сейчас знаком отмечены 46 предприятий, из которых 23 производители продовольственной продукции, 17 — промышленной и 6 — из сферы услуг. Выдано 83 сертификата на 1692 наименования продовольственной (1628) и промышленной (64) продукции.