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12:30 (мск), источник: Деловое сообщество

Кирпичи из Ростовской области отметили знаком качества

Обособленное подразделение «Маркинский кирпичный завод» АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» ГК «Юнитайл» было отмечено знаком соответствия системе добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Соответствующее свидетельство сроком на 3 года руководству компании вручила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

Предприятие начало работу 9 лет назад и является сейчас самым мощным производством облицовочного керамического кирпича в Южном федеральном округе, производя 65 млн штук кирпичей в год. Этот показатель позволяет занимать 65% доли этого рынка в ЮФО. Для производства используется высококачественное, экологически чистое сырье «Владимировского карьера тугоплавких глин». Оно позволяет получать кирпичи различных оттенков без применения красителей. Качество продукции соответствует ГОСТ 530–2007, а оптимальные керамические свойства глины были подтверждены экспертами Мейсенского института керамики из Германии.

Сертификатом качества «Сделано на Дону» был отмечен кирпич керамический пустотелый лицевой и рядовой пластического формования.

Сейчас знаком отмечены 46 предприятий, из которых 23 производители продовольственной продукции, 17 — промышленной и 6 — из сферы услуг. Выдано 83 сертификата на 1692 наименования продовольственной (1628) и промышленной (64) продукции.

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» появилась в 2013 году. Изначально она предусматривала сертификацию товаров только агропромышленного сектора и промышленности, но с июля 2016 года действие программы распространили и на услуги общественного питания. Система устанавливает более высокие стандарты качества, чем есть в действующем законодательстве. В процессе сертификации учитывается масса показателей, начиная от состава продукции и до ее транспортировки.

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