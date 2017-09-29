Калининград готов к началу отопительного сезона

Подготовлено 95% тепловых сетей и теплоисточников. Также продолжаются работы на трех объектах теплоснабжения. Это реконструкция котельной на улице Чувашская, строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов и реконструкция районной теплостанции «Северная».

— Подготовка ведется согласно графику, никаких проблем сегодня мы не видим, чтобы не начать отопительный сезон вовремя или чтоб он подвергся каким-либо изменениям. Сегодня администрация отчиталась, о том, как они ведут те или иные работы и будут ли они готовы к началу отопительного сезона.