Калининград готов к началу отопительного сезона
Город готов к отопительному сезону. Об этом доложил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Калининграда Александр Купцов на заседании городского совета депутатов.
Город готов к отопительному сезону. Об этом доложил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Калининграда Александр Купцов на заседании городского совета депутатов.
Подготовлено 95% тепловых сетей и теплоисточников. Также продолжаются работы на трех объектах теплоснабжения. Это реконструкция котельной на улице Чувашская, строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов и реконструкция районной теплостанции «Северная».
Андрей Кропоткин, председатель городского Совета депутатов Калининграда:
— Подготовка ведется согласно графику, никаких проблем сегодня мы не видим, чтобы не начать отопительный сезон вовремя или чтоб он подвергся