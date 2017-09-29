Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Автомобиль, занимающий особое место в гараже Сталлоне (фото)
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
33-летний Шаляпин отдыхает в Сочи с 58-летней экс-женой - СМИ
Постаревший Абрикосов из Дом-2 изумил Сеть - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Лолита показала, какой худой тростинкой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородская область накопила бюджетных кредитов на 21 млрд рублей

В рамках программы по реструктуризации бюджетных кредитов регион намерен в 2018 году сэкономить почти 10 млрд рублей.

Источник: Reuters

Объем бюджетных кредитов, накопленных Нижегородской областью на сегодняшний день, составляет 21 млрд рублей. Процентная ставка по этим кредитам — 0,1% годовых, сообщили в региональном минфине. По словам главы ведомства Ольги Сулимы, в 2018 году регион должен был вернуть 9,8 млрд рублей.

«Это значит, что нам пришлось бы верстать бюджет с профицитом почти на 10 млрд рублей. Теперь в этом нет необходимости, и эти 9,8 млрд можно будет направить на другие цели — на развитие области, повышение заработных плат бюджетникам, выплату социальных пособий», — заявила глава нижегородского минфина, комментируя запуск федеральной программы по реструктуризации бюджетных кредитов.

На сегодняшний день дефицит нижегородского облбюджета на 2017 год составляет 2,262 млрд рублей, доходы — 143,1 млрд рублей, расходы — 145, 38 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске программы по реструктуризации бюджетных кредитов заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Ульяновске 22 сентября. По его словам, срок выплаты бюджетных кредитов, которые выдавались под 0,1% годовых, будет растянут на 7 лет. Для регионов, которые в 2018—2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, будет предусмотрена дополнительная льгота, которая будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет.

Программа начнет работу с 1 января 2018 года, и первые два года будут действовать максимально льготные условия — регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

Необходимо напомнить, что в Нижегородской области при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным.

Отмечалось, что бюджетный профицит является техническим и нужен только для того, чтобы позволить региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство намерено заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.

Уже в марте 2017 года бюджет Нижегородской области перестал быть профицитным. После внесения изменений, одобренных областным Заксобранием 30 марта 2017 года, дефицит бюджета сразу перевалил за 2 млрд рублей.

На сегодняшний день дефицит нижегородского облбюджета на 2017 год составляет 2,262 млрд рублей, доходы — 143,1 млрд рублей, расходы — 145, 38 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
Эксперты предрекли новые губернаторские отставки
Симоньян допускает прекращение работы Russia Today в США
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы «Зенит» в ярком матче победил «Реал Сосьедад» на своем поле во 2-м туре Лиги Европы во многом благодаря дублю Александра Кокорина
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь