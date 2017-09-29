Нижегородская область накопила бюджетных кредитов на 21 млрд рублей

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Объем бюджетных кредитов, накопленных Нижегородской областью на сегодняшний день, составляет 21 млрд рублей. Процентная ставка по этим кредитам — 0,1% годовых, сообщили в региональном минфине. По словам главы ведомства Ольги Сулимы, в 2018 году регион должен был вернуть 9,8 млрд рублей.

«Это значит, что нам пришлось бы верстать бюджет с профицитом почти на 10 млрд рублей. Теперь в этом нет необходимости, и эти 9,8 млрд можно будет направить на другие цели — на развитие области, повышение заработных плат бюджетникам, выплату социальных пособий», — заявила глава нижегородского минфина, комментируя запуск федеральной программы по реструктуризации бюджетных кредитов.

На сегодняшний день дефицит нижегородского облбюджета на 2017 год составляет 2,262 млрд рублей, доходы — 143,1 млрд рублей, расходы — 145, 38 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске программы по реструктуризации бюджетных кредитов заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Ульяновске 22 сентября. По его словам, срок выплаты бюджетных кредитов, которые выдавались под 0,1% годовых, будет растянут на 7 лет. Для регионов, которые в 2018—2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, будет предусмотрена дополнительная льгота, которая будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет.

Программа начнет работу с 1 января 2018 года, и первые два года будут действовать максимально льготные условия — регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

Необходимо напомнить, что в Нижегородской области при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным.

Отмечалось, что бюджетный профицит является техническим и нужен только для того, чтобы позволить региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство намерено заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.

Уже в марте 2017 года бюджет Нижегородской области перестал быть профицитным. После внесения изменений, одобренных областным Заксобранием 30 марта 2017 года, дефицит бюджета сразу перевалил за 2 млрд рублей.