В Кунгуре два дома могут рухнуть в любой момент

В Кунгуре два дома по ул. Степана Разина, 3б и 3 В были признаны аварийными. Эксперты признали, что обрушение стен, перекрытий и несущих конструкций может произойти в любое время. Людям запрещено выходить на балконы, так как они могут рухнуть.



Между тем, большинство жильцов этих домов отказываются покидать свои квартиры. Людям было предоставлено жилье в маневренном фонде, но только двое согласились переехать, пишет «Искра Кунгур».



— Пусть нам квартиры дают. А вот временное жильё мы не поедем. Не хотим там остаться на десятилетия. Воду у нас отключили, ходим на колонку, но отопление обещали дать. Так что мы остаёмся здесь. Мониторинг ведётся: каждое утро приходит девушка, смотрит маяки на стенах. Спасатели два раза в сутки приезжают. Если уж будут выгонять, то будем снимать жильё, а в маневренный фонд не пойдём, — говорят местные жители.



С жильцами неоднократно общались власти, но собственники квартир в письменном виде отказались от переезда, в том числе семьи с детьми.



— Время работает против нас. Мы ведем мониторинг обоих домов — динамика отрицательная. С каждым днём грунт все больше проседает. Немного ситуацию спасает погода — в августе и первой половине сентября почти не было дождей. Но солнечная погода не может стоять всю осень, — говорит первый заместитель главы Кунгура Сергей Гордеев.