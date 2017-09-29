В одно из крупных сел Башкирии пришел газ

Сафарово — один из крупных населенных пунктов района и республики. В селе проживает 1556 человек, среди них много молодых семей, детей и подростков. Здесь имеются средняя школа, детский сад, сельская врачебная амбулатория, модельная библиотека. Поэтому газ был необходим как жителям, так и социальным учреждениям.

Газификация села стала возможной благодаря участию района в республиканской программе развития газоснабжения и газификации. В 2016 году был построен магистральный газопровод Ильчино-Сафарово-Мансурово-Ильинка, его протяженность составила 26,1 км. В строительство межпоселкового газопровода компания «Газпром» вложила 189,5 миллионов рублей инвестиций. На проектирование и строительство внутрипоселковых газопроводов в этих населенных пунктах бюджет республики направил 47,8 млн рублей. В селе Сафарово были построены два газораспределительных пункта, в текущем году предприятие «Газпром газораспеределение Уфа» завершило строительство внутрипоселковых сетей. Теперь в Сафарово идет работа по проведению газа в жилые дома, заявление на подключение к сетям подали жители 70 домовладений, 45 из них выданы технические условия на газификацию.

Одним из первых газ пришел в дом жительницы села Флюры Закирьяновой. Более 30 лет она проработала учителем в Сафаровской школе, имеет почетное звание отличника образования Республики Башкортостан, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Свой просторный и уютный дом вместе с мужем построили в далеком 1985 году, топили печь дровами, затем перешли на электрическое отопление. Узнав, что в селе будет газ, посоветовались со своими взрослыми детьми и решили готовить документы на газификацию и приобретать внутридомовое газовое оборудование.

Слесари учалинского участка филиала «Газпром газораспределние Уфа» проверили всё оборудование, убрали заглушку на газопроводе, опломбировали счетчик и провели подробный инструктаж, как правильно и безопасно пользоваться газовым котлом и газовой плитой.

«С приходом газа в Сафарово мы завершили первый этап газификации северной части района с охватом четырех населенных пунктов. Сегодня к сетям подключились два домохозяйства сафаровцев, по мере готовности исполнительной документации будем подключать и остальные дома, В будущем так же за счет инвестиций компании “Газпром” планируется проектирование и строительство второй очереди газопровода в северной части района с охватом восьми населенных пунктов», — рассказал главный инженер филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Белорецке Дмитрий Одинец.