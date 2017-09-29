В Сочи снесут более 500 незаконных многоквартирных домов

Источник: ЮГА.ру

«Сейчас в судах находятся более 520 дел о сносе таких объектов, расположенных в основном на побережье курорта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Сочи ежедневно останавливается стройка арестованного дома на Виноградной, 174. Участок площадью 1 тыс. 62 кв. м находится в собственности А. Варельджян. На нем расположено капитальное многоуровневое сооружение площадью 380 кв. м.

Застройщик не прекращает попыток закончить дом.