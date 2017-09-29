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15:10 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи снесут более 500 незаконных многоквартирных домов

В Сочи под снос пойдут 500 многоквартирных домов, которые незаконно построены под видом ИЖС.

Источник: ЮГА.ру

«Сейчас в судах находятся более 520 дел о сносе таких объектов, расположенных в основном на побережье курорта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Сочи ежедневно останавливается стройка арестованного дома на Виноградной, 174. Участок площадью 1 тыс. 62 кв. м находится в собственности А. Варельджян. На нем расположено капитальное многоуровневое сооружение площадью 380 кв. м.
Застройщик не прекращает попыток закончить дом.

Накануне строители закрыли фасад баннером, чтобы скрыть работы. Действия бригад ежедневно пресекаются службой судебных приставов. Администрация города обратилась в ФСБ и ФСО для проведения проверки и принятия мер воздействия в отношении застройщика.

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