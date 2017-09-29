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17:07 (мск), источник: Калининград.Ru

Россельхознадзор пообещал дополнительные проверки продуктовых точек в регионе

Калининградских предпринимателей, торгующих продовольствием, с 1 января 2018 года ждут дополнительные проверки. Об этом рассказал и.о. главы регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов на заседании комитета по торговле КТПП в четверг, 28 сентября.

Источник: Калининград.Ru

— Все торговые точки должны быть внесены в новую систему «Меркурий» и пройти ветеринарное обследование. Без выполнения этих требований с 1 января 2018 года поставщики не смогут отгружать им продовольствие, — рассказал Иванов.

Он также пояснил, что поставщики должны донести до своих распространителей эту информацию, чтобы после нового года они не остались «вне правового поля». При этом за ветеринарное обследование торговой точки нужно заплатить. Как уточнила заместитель главного госинспектора по Калининградской области Ольга Матвеева, стоимость часа работы ветврача стоит около 400 рублей.

Многие предприниматели высказали недовольство этой новостью. По их мнению, это приведёт к уходу большого количества торговых точек в тень и к работе с чёрными поставщиками, которые производят товар кустарным способом.

«Никто к себе ветврача на порог не пустит. Их и так пасут все, кому не лень — и СЭС, и Роспотребнадзор, и куча других проверяющих. У вас даже времени на это не хватит. Не надо туда лезть», — выразил мнение представитель завода-мясопроизводителя.

Система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации грузов, поднадзорных госветнадзору, отслеживания их транзакций и пути перемещения по территории Таможенного союза. Получить подробную информацию о работе по новым требованиям можно в региональном управлении Россельхознадзора. Ранее президент Балтийского делового клуб Сергей Лютаревич говорил, что ввод системы может парализовать работу бизнеса в Калининградской области.

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