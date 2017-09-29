Минфин Новосибирской области разместил на Московской бирже облигации на 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области разместило на Московской бирже 5 млн региональных облигаций стоимостью 1000 рублей каждая, следует из информации на сайте биржи.

«Объем облигаций в обращении — 5 000 000, номинальная стоимость — 1000 рублей, срок обращения — 1825 дней (5 лет). Ставка купона — 7,85%», — сообщается в данных об облигациях.

Как сообщает пресс-служба Минфина Новосибирской области, по облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, выплаты будут проводиться ежеквартально.