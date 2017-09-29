Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Депутаты рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Уровень ФНЛ. «Локо» разгромил «Злин», Фернандеш установил рекорд
Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Депутаты поделились впечатлениями от «Матильды»
Лолита показала, какой худой была в 40 лет -СМИ
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
8Эрмитажные коты нашли новый дом
13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

Пенсионеры Башкирии получили более 145 млрд рублей

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года на выплату пенсий и ежемесячных денежных выплат Отделением Пенсионного фонда в Башкортостане 1,169 млн пенсионерам направлено более 145,2 млрд рублей.

Больше всего в республике насчитывается пенсионеров в возрасте от 60 до 69 лет — почти 432 тысячи человек. Более 193,3 тысячи пенсионеров — в возрасте от 70 до 79 лет. От 80 лет и старше — свыше 132,6 тысячи жителей республики.

Как пояснили в пресс-службе ОПФР по РБ, те, кто перешагнул 80-летний рубеж, приобретают право на получение повышенной пенсии. Если для пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 4805,11 рубля, то при достижении человеком возраста 80 лет, она увеличивается в два раза и составляет 9610,22 рубля, а при наличии иждивенца — 11211,92 рубля. При этом обращение в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии не требуется, он производится автоматически.

Неработающим трудоспособным лицам, обеспечивающим уход за престарелым, достигшим возраста 80 лет, предоставляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в сумме 1380 рублей.

Ежегодно в Башкортостане назначается свыше 79 тысяч новых пенсий, производится 23 тысячи индивидуальных перерасчетов.

138 тысячам пенсионерам установлена федеральная социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, размер которого на 2017 год утвержден в размере 8015 рублей.

С 1 августа этого года 250 тысячам работающих пенсионеров республики произведен перерасчет страховых пенсий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь