Пенсионеры Башкирии получили более 145 млрд рублей

Больше всего в республике насчитывается пенсионеров в возрасте от 60 до 69 лет — почти 432 тысячи человек. Более 193,3 тысячи пенсионеров — в возрасте от 70 до 79 лет. От 80 лет и старше — свыше 132,6 тысячи жителей республики.

Как пояснили в пресс-службе ОПФР по РБ, те, кто перешагнул 80-летний рубеж, приобретают право на получение повышенной пенсии. Если для пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии установлена в размере 4805,11 рубля, то при достижении человеком возраста 80 лет, она увеличивается в два раза и составляет 9610,22 рубля, а при наличии иждивенца — 11211,92 рубля. При этом обращение в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии не требуется, он производится автоматически.

Неработающим трудоспособным лицам, обеспечивающим уход за престарелым, достигшим возраста 80 лет, предоставляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в сумме 1380 рублей.

Ежегодно в Башкортостане назначается свыше 79 тысяч новых пенсий, производится 23 тысячи индивидуальных перерасчетов.

138 тысячам пенсионерам установлена федеральная социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, размер которого на 2017 год утвержден в размере 8015 рублей.