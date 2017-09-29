Больше всего обманутых дольщиков в России зарегистрировано в Краснодарском крае
Обманутых дольщиков на Кубани больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых.
Обманутых дольщиков на Кубани больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых.
Больше всего обманутых дольщиков в стране зарегистрировано в Краснодарском крае. Об этом рассказала журналистам директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.
По данным Корниенко, в регионе заявились в реестр 6461 человек из 59 объектов, в Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области — 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков, в Ростовской области больше всего проблемных объектов — 67, но всего 1557 обманутых дольщиков.
Как сообщал «Югополис», в конце сентября