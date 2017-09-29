Жалобы на цены в Московском зоопарке поступили в столичное УФАС

У нас несколько жалоб (об уровне цен — прим. Агентства “Москва”) недавно поступило на зоопарк, запрос мы сделали, потому что действительно в зоопарке больше «социальность». Но сейчас не готовы сказать, что из этого получится (будут ли возбуждены дела — прим. Агентства “Москва”).

Елена Петрусенко Заместитель руководителя управления ведомства по городу