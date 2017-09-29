ЦБ установил курсы доллара и евро на 30 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 сентября, составляет 58,0169 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,70%.