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13:20 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ установил курсы доллара и евро на 30 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 сентября, составляет 58,0169 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,70%.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.7700   -0.14 € 68.2300   +0.01
Источник: AP 2017

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 сентября, составляет 68,4483 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,29%.

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