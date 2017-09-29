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15:24 (мск), источник: Клопс.ru

Минсоц: в Калининграде самая востребованная на сегодня профессия — менеджер

Самая востребованная профессия в Калининградской области — менеджер. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщила замминистра социальной политики региона Светлана Запанкова.

Источник: Клопс.ru

«Исходя из данных подведомственного нам “Центра занятости”, на сегодняшний день самые востребованные и самые высокооплачиваемые профессии в Калининградской области — это менеджеры. У них заработная плата начинается от 50 тысяч рублей», — рассказала чиновница слушателям программы «С добрым утром, Ярошук!».

Также в регионе много заявок на замещение должности главного бухгалтера. Соискателям готовы платить от 35 тыс. рублей. По-прежнему очень востребованы специалисты в области строительства.

«Сегодня в строительной отрасли по рабочим специальностям заработки от 35 до 50 тыс. рублей в месяц. Если мы посмотрим на количество заявок, то на эту сферу приходится 30% от всех вакансий, которые сегодня размещены на портале работы в России», — подчеркнула Запанкова.

По словам чиновницы, на первом месте по размеру зарплат остаётся добывающая промышленность. Затем идёт строительство, следом финансовая и страховая деятельности. У последних средняя зарплата по отрасли составила в июле 56 тыс. рублей.

«Если мы посмотрим статистику по видам деятельности, то на первом месте находится отрасль добычи полезных ископаемых — 61 тыс. рублей в месяц. Это у нас “Янтарный комбинат”, “Лукойл — Калининградморнефть” и другие крупные организации, — уточнила замминистра. — А ещё у нас есть заявка на шеф-повара, которому предлагается заработная плата в 167 тыс. рублей».

Что касается сотрудников регионального правительства и муниципальных администраций, то их зарплата, как уверяет Запанкова, держится примерно на уровне средней заработной платы по региону. В июле эта сумма составляла 35 тыс. 654 рубля.

«Рост заработной платы в регионе идёт в процентном соотношении даже чуть выше, чем инфляция в 2016—2017 годах», — отметила Запанкова.

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