Самолеты «Узбекских авиалиний» станут чаще летать в Новосибирск
Авиакомпания ввела два новых рейса по субботам.
Авиакомпания ввела два новых рейса по субботам.
Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») ввела дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Новосибирск — Ташкент на период с 7 по 28 октября 2017 года, сообщает 28 сентября
«Полеты будут выполняться по субботам на комфортабельных авиалайнерах А320», — приводит расписание новых рейсов компания по местному времени.
НY 667: Ташкент — 11:10' Новосибирск — 16:00'.
НY 668: Новосибирск — 17:30' Ташкент — 18:35'.
В компании также отметили, что введение новых рейсов потребовалось в связи с увеличением пассажиропотока.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, с целью сохранения стоимости билетов в компании «Узбекские авиалинии» продажа билетов начала производиться только за национальную валюту для всех категорий граждан (резидентов и не резидентов).