Самолеты «Узбекских авиалиний» станут чаще летать в Новосибирск

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») ввела дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Новосибирск — Ташкент на период с 7 по 28 октября 2017 года, сообщает 28 сентября пресс-служба компании.

«Полеты будут выполняться по субботам на комфортабельных авиалайнерах А320», — приводит расписание новых рейсов компания по местному времени.

НY 667: Ташкент — 11:10' Новосибирск — 16:00'.

НY 668: Новосибирск — 17:30' Ташкент — 18:35'.

В компании также отметили, что введение новых рейсов потребовалось в связи с увеличением пассажиропотока.