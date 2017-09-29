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14:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Самолеты «Узбекских авиалиний» станут чаще летать в Новосибирск

Авиакомпания ввела два новых рейса по субботам.

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») ввела дополнительные рейсы по маршруту Ташкент — Новосибирск — Ташкент на период с 7 по 28 октября 2017 года, сообщает 28 сентября пресс-служба компании.

«Полеты будут выполняться по субботам на комфортабельных авиалайнерах А320», — приводит расписание новых рейсов компания по местному времени.

НY 667: Ташкент — 11:10' Новосибирск — 16:00'.

НY 668: Новосибирск — 17:30' Ташкент — 18:35'.

В компании также отметили, что введение новых рейсов потребовалось в связи с увеличением пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с целью сохранения стоимости билетов в компании «Узбекские авиалинии» продажа билетов начала производиться только за национальную валюту для всех категорий граждан (резидентов и не резидентов).

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