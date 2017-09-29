В Челябинске запустили тепло, а жители области еще мерзнут в квартирах

По состоянию на 27 сентября, регион готов к началу подачи тепла на 97% — на прошлой неделе в полном объеме начался отопительный период в Снежинском и Кусинском округах, на этой неделе началась подача тепла в дома жителей Нязепетровского, Пластовского, Саткинского и Красноармейского районов и Усть-Катавского городского округа — об этом заместитель главы региона Сергей Шаль доложил губернатору Борису Дубровскому.

Власти обещают, что к 1 октября все 100% жилых домов и организаций региона получат тепло. 27 сентября тепло дали и в самом Челябинске, здесь управкомпании едва успели запустить котельные и подготовить сети.

«Теплом на сегодняшний день обеспечено 6 тыс. 100 квартир и частных домов. Бесперебойная работа коммунальщиков уже проверена — нарушений нигде нет, все оборудование работает в штатном режиме», — рассказали Накануне.RU в администрации города.

Иная ситуация в районах области — например, в поселке Межозерный Верхнеуральского района в новой котельной идут последние приготовления перед запуском, а в Троицке завершается строительство котельной. В Межозерном новый инвестор вложил в строительство около 50 млн руб. Проведена пробная топка, начаты пуско-наладочные работы, ведется благоустройство территории.

«Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области ведется постоянный мониторинг ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду, выявленные технические проблемы находятся на постоянном контроле», — отметили в правительстве региона.

Всего на модернизацию котельных, тепловых пунктов и других объектов жилищно-коммунальной сферы Южного Урала было выделено более 1,2 млрд руб., из них по распоряжению Бориса Дубровского 500 млн руб. — из региональной казны, а 725,5 млн руб. дали местные бюджеты и средства предприятий ЖКХ.

В соответствии с действующими тарифами плата за сентябрь за отопление не предусмотрена, поэтому счета на оплату за тепло челябинцы начнут получать лишь с 1 октября.

Между тем, жители Копейска продолжают мерзнуть в своих квартирах — всему виной большие долги граждан перед ресурсоснабжающими организациями, заглушки на краны и вентили специалистам ООО «НОВАТЭК-Челябинск» пришлось установить в поселках Горняк, Железнодорожный, Вахрушево, Кадровик, 2-й участок и село Калачево. Остановлена работа 12 котельных. Общая сумма долгов превышает 30 млн руб. — эти средства не поступали на расчетные счета поставщиков услуг в течение всего 2017 года.

«У нас в городе нет тепла в 16 школах и детских садах. Где-то дети прямо на уроках сидят в пуховиках, уроки сокращены до 30 минут. Кто-то из родителей своих детей вообще не отпускает на уроки, чтобы они не простыли. Но население-то у нас делится на тех, кто платит, и на тех, кто не платит. Почему из-за долгов одних должны страдать другие? Пусть власти решают эту проблему», — пишет в соцсети «Вконтакте» жительница Копейска Наталья.

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Как отметил глава региона Борис Дубровский, в данный момент ведутся переговоры с руководством компании — ищут пути решения проблемы.

Заместитель главы Копейска Владимир Бисеров отмечает, что граждане должны внимательнее отнестись к суммам в своих квитанциях и вовремя платить по счетам.

«Мы не одобряем политику, когда накануне отопительного сезона монополист ставит заглушки. Но перекрыть задвижку “НОВАТЭК” подтолкнули злостные неплательщики. Никто не станет и не обязан оплачивать чужие долги. В итоге заложниками оказались объекты социальной сферы, родители, дети и те жители, кто добросовестно платит за тепло и коммунальные услуги», — отметил Владимир Бисеров.

В Бакале ситуация также не из простых — владельцы местной котельной отказались запускать ее в летний сезон, чтобы не нести затрат. В результате население долгое время сидело без горячей воды. Сейчас там построено три новых котельных, сети находятся в удовлетворительном состоянии, тепло к 1 октября придет в дома и организации, в каких-то зданиях уже запущен теплоноситель.