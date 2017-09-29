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17:46 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградская область в тупике противоречий: зарплата жителей растет, а доходы падают

Волгоградоблстат опубликовал официальное издание «Краткосрочные экономические показатели Волгоградской области за январь-июнь 2017 года», сообщает ВДТВ.

Благодаря документам стало известно, что за семь месяцев в регионе среднемесячная заработная плата на предприятиях составила 27370 рублей.

Выяснилось, что в сравнении с тем же периодом прошлого года номинальная зарплата жителей области выросла на 5,6%, а реальная лишь на 1,4%.

Характерно при этом, что денежные доходы на душу населения по сравнению с прошлым годом упали на 3,1%, а реальные — на 7,8%.

За семь месяцев в регионе граждане заработали свыше 352,5 миллиардов рублей, 82% из этих денег были тут же потрачены на покупку товаров и оплату услуг.

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