Волгоградская область в тупике противоречий: зарплата жителей растет, а доходы падают

Благодаря документам стало известно, что за семь месяцев в регионе среднемесячная заработная плата на предприятиях составила 27370 рублей.

Выяснилось, что в сравнении с тем же периодом прошлого года номинальная зарплата жителей области выросла на 5,6%, а реальная лишь на 1,4%.

Характерно при этом, что денежные доходы на душу населения по сравнению с прошлым годом упали на 3,1%, а реальные — на 7,8%.