Волгоградская область в тупике противоречий: зарплата жителей растет, а доходы падают
Волгоградоблстат опубликовал официальное издание «Краткосрочные экономические показатели Волгоградской области за
Волгоградоблстат опубликовал официальное издание «Краткосрочные экономические показатели Волгоградской области за
Благодаря документам стало известно, что за семь месяцев в регионе среднемесячная заработная плата на предприятиях составила 27370 рублей.
Выяснилось, что в сравнении с тем же периодом прошлого года номинальная зарплата жителей области выросла на 5,6%, а реальная лишь на 1,4%.
Характерно при этом, что денежные доходы на душу населения по сравнению с прошлым годом упали на 3,1%, а реальные — на 7,8%.
За семь месяцев в регионе граждане заработали свыше 352,5 миллиардов рублей, 82% из этих денег были тут же потрачены на покупку товаров и оплату услуг.