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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Дефицит бюджета-2017 Воронежской области сократился на 500 миллионов рублей

Депутаты Воронежской областной думы внесли корректировку в бюджет региона, сократив его дефицит на 502,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу законодательное собрание.

Источник: Reuters

Заседание Воронежской областной думы шестого созыва прошло 29 сентября. Депутаты рассмотрели внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

«В рамках принятых на заседании изменений доходы бюджета увеличиваются на 721,454 миллиона рублей, расходы — на 218,954 миллиона рублей, соответственно, дефицит уменьшается на 502,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По информации областной думы, увеличение доходов связано, в первую очередь, с фактическим ростом поступлений акцизов на нефтепродукты и «эффективной отработкой» недоимки прошлых лет по транспортному налогу.

Рост собственных доходов региональной казны позволит нам увеличить объемы предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям области — 502 миллиона рублей пойдут на осуществление ими дорожной деятельности.
Владимир Нетёсов
председатель облдумы

Депутаты в рамках произведенных корректировок увеличили почти на 130 миллионов рублей финансирование департаменту аграрной политики на реализацию областной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».

Кроме того, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на переселение граждан из аварийного жилья получит 29,6 миллиона рублей. Департаменту социальной защиты населения на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации выделят 12,7 миллиона рублей. А департамент труда и занятости населения получит дополнительно 8,5 миллиона рублей на оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Депутаты также заложили финансирование новаций в корректировку бюджета. Увеличение ассигнований стало возможным благодаря экономии по расходам на обслуживание государственного долга, зарезервированным средствам и субсидиям, поступившим из федеральной казны.

В частности, 78,5 миллиона рублей направлены департаменту социальной защиты на оказание мер социальной поддержки по оплате ЖКУ гражданам, проживающим и работающим в сельской местности. Ведомство получит еще 285,8 миллиона рублей — на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, плюс 42,7 миллиона рублей — на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Департаменту образования науки и молодежной политики Воронежской области выделят 29 миллионов рублей на работу вновь создаваемого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Как пояснил Нетёсов, в рамках корректировки бюджета на 187 миллионов рублей увеличены ассигнования на строительство объектов областной собственности. «В целом, они теперь превышают 720 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на строительство поликлиники на 550 посещений в смену в микрорайоне Шилово, на возведение новых отделений Калачеевской и Семилукской районных больниц, на новые ФАПы и амбулатории в районах, на очистные сооружения Верхнемамонской ЦРБ и на финансирование «Историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Почти на 55 миллионов рублей увеличено финансирование строительства домов-интернатов», — сказал Нетёсов.

По его словам, в программе финансирования появится новый объект — Центр мужской гимнастики на Ленинском проспекте в Воронеже. Также в рамках корректировок бюджета 3,5 миллиона рублей выделяется на увеличение площади катка, размещаемого зимой на главной площади Воронежа.

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