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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Полная стоимость строительства трассы «Таврида» в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей, сообщил журналистам в Севастополе заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Источник: РИА Новости

Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.

Два участка — крымский и севастопольский, стоимость была порядка 168 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, будет на два миллиарда (рублей) меньше.
Сергей Назаров
Заместитель министра экономического развития РФ

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Vesta *
Пусть приедут эксперты из Израиля ( самые лучшие дороги, что я видела!!), Испании, Германии - просчитают проект.. ))) Там видно будет.. Может, надо искать...
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