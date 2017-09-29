«Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система»
На решение суда, взыскавшего с АФК «Система» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136,3 млрд руб., подана вторая апелляционная жалоба. Теперь оспорить вердикт решила выигравшая процесс сторона.
На решение суда, взыскавшего с АФК «Система» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136,3 млрд руб., подана вторая апелляционная жалоба. Теперь оспорить вердикт решила выигравшая процесс сторона.
Нефтяные компании «Роснефть» и «Башнефть», а также Минземимущества Башкирии решили обжаловать решение арбитражного суда, взыскавшего с АФК «Система» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.
«Мы действуем в логике АФК «Система», — пояснил он.
Апелляцию на это решение 19 сентября подала сама АФК «Система», которая попросила признать его незаконным.
В спор «Роснефти» и АФК «Система» вмешался президент Владимир Путин. 5 сентября на
Путин пояснил, что не может на 100% предсказать, как ситуация будет развиваться дальше, так как «никаких прямых указаний не давал». Евтушенков подтвердил РБК, что встречался с Путиным: по его словам, российский лидер отдельно встречался с ним, а также отдельно с Сечиным. На встрече обсуждалось мировое соглашение с «Роснефтью», однако деталей предприниматель не уточнил.
В 2014 году АФК «Система» провела реорганизацию принадлежащей ей «Башнефти». 49,4% акций «Система-инвест», принадлежавших «Башнефти», были переданы АФК «Система» в обмен на акции самой «Башнефти» и другие активы. В том же году «Башнефть» была передана государству. В 2016 году в рамках приватизационной сделки «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб.