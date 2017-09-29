«Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система»

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Нефтяные компании «Роснефть» и «Башнефть», а также Минземимущества Башкирии решили обжаловать решение арбитражного суда, взыскавшего с АФК «Система» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136,3 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК информацию о подаче апелляционной жалобы.

«Мы так и не дождались никаких предложений от АФК “Система” в рамках мирового соглашения, кроме односторонней подачи апелляции», — сказал Леонтьев.

«Мы действуем в логике АФК «Система», — пояснил он.

Апелляцию на это решение 19 сентября подала сама АФК «Система», которая попросила признать его незаконным.

В спор «Роснефти» и АФК «Система» вмешался президент Владимир Путин. 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он заявил, что рассчитывает на мировое соглашение между компаниями. Президент рассказал, что встречался с руководителем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и выслушал их позиции. «Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал тогда Путин и добавил, что было бы неправильно, если бы он публично озвучил свою позицию по этому делу.

Путин пояснил, что не может на 100% предсказать, как ситуация будет развиваться дальше, так как «никаких прямых указаний не давал». Евтушенков подтвердил РБК, что встречался с Путиным: по его словам, российский лидер отдельно встречался с ним, а также отдельно с Сечиным. На встрече обсуждалось мировое соглашение с «Роснефтью», однако деталей предприниматель не уточнил.

В мае 2017 года «Роснефть» заявила, что действия «Системы» принесли убыток «Башнефти» в размере 106,6 млрд руб., а затем увеличила претензии до 170,6 млрд руб. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти», признав законными ее требования на 136,3 млрд руб. «Система» заявила о намерении обжаловать это решение.